Elon Musk'tan Saturday Night Live'da Dogecoin şakası

Her hafta farklı bir ünlünün ev sahipliği yaptığı Saturday Night Live adlı popüler talk show programında sunuculuk yapan Elon Musk, program öncesi attığı tweet’le hem programa hem de Dogecoin'e gönderme yapmıştı. Bu nedenle gözler Musk’ın, SNL’de yeniden Dogecoin ile ilgili bir söz söyleyip söylemeyeceğindeydi. Musk’ın programda Dogecoin skeci yapmasının Dogecoin fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyordu.