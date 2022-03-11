Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk ve eski sevgilisi Grimes'in, ayrıldıktan altı ay sonra bir de kız çocukları olduğu ortaya çıktı. Çiftin, kızlarını taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği ve isminin 'Y' olduğu ortaya çıktı.

Haberler 11.03.2022 - 09:16

Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı - 1

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su  ve Kanadalı şarkıcı Grimes üç yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz sene eylül ayında sonlandırmıştı.

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, ayrılık kararı sonrası, bir buçuk yaşındaki, X AE A-XII adını verdikleri oğlunu birlikte büyütme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Konuyla ilgili konuşan 50 yaşındaki Musk, Grimes'ın halen kendisine ait California’daki evde yaşadığını ve çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı - 2

Ancak çiftin, ayrıldıktan altı ay sonra, bir de 'Exa Dark Sideræl' adında bir kız çocuğu olduğu ve bunu taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdikleri ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Vanity Fair’e açıklama yapan 33 yaşındaki şarkıcı, kızlarının aralık ayında taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve adının 'Y' olduğunu söyledi.

Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı - 3

Grimes, Musk ile ilişkilerinin ne durumda olduğu sorusuna ise, “Akışında gidiyor” yanıtını verdi.

Ünlü çiftin, ayrıldıktan sonra kendi hayatına devam ettiği ve ayrı yaşadıkları biliniyor.

Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı - 4

Musk'ın kısa bir süre önce, Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile ilişkisi olduğu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptıkları iddia edilmişti.

Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı - 5

Musk, Eylül 2021'de, "Kısmen ayrıyız ama hala birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz" demişti.

Tesla'nın CEO'su farklı şehirlerde çalışmak zorunda oldukları için ayrıldıklarını söylemişti. 

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