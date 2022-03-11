Elon Musk ve Grimes’in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı

Ancak çiftin, ayrıldıktan altı ay sonra, bir de 'Exa Dark Sideræl' adında bir kız çocuğu olduğu ve bunu taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdikleri ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Vanity Fair’e açıklama yapan 33 yaşındaki şarkıcı, kızlarının aralık ayında taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve adının 'Y' olduğunu söyledi.