Elon Musk’tan çocuk hastanesine 50 milyon dolar bağış

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu, milyarder mühendis Elon Musk, St. Jude’s Çocuk Araştırma Hastanesi’ne 50 milyon dolar bağışladı. Inspiration4 adlı fon kuruluşunun hastane için toplam bağış hedefi 200 milyon dolardı.

50 yaşındaki Amerikalı teknoloji girişimcisi Musk, SpaceX: Inspiration4 astronotlarının yörüngedeki üç günün ardından dünyaya dönmelerinden birkaç saat sonra bağış açıklaması yaparak, “50 milyon dolarla beni de dahil edin” yazdı.