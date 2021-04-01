Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var

Şubat ayında anne olan ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk, bebeğini emzirirken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması üzerine eleştiri almasına isyan etti: Göğüsler çocuklarımızı besleyebilelim diye var.

01.04.2021 - 15:14

Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 1
Ünlü süper model Elsa Hosk, 2015 yılından bu yana birlikte olduğu Tom Daly ile birlikte şubat ayında ilk çocuklarını kucaklarını kucaklarına aldı. Çift, kızlarına Tuulikki Joan adını verdi.
Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 2
32 yaşındaki İsveçli model, bebeğinin doğumundan bu yana sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor. Bunlar arasında onu emzirirken çekilen fotoğraflar da var.
Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 3

Ünlü model, kızını beslerken çekildiği kareleri paylaştıktan sonra kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı.

Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 4
"Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazan Hosk, "Bu en doğal eylem sizi neden rahatsız ediyor?" diye sordu.
Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 5
Hosk, eleştirilere, "Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var" karşılığını verdi.
Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 6

"HAYATIMIN EN ACILI ANLARIYDI"

Hosk, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir makalede doğum deneyimini anlatmıştı. Ünlü model, birçok ünlü ismin "Acılar vız geldi" açıklamasının aksine, "Hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıydı. Korku filminden güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 7

"HER KADININ HİKAYESİ KUTSALDIR"

Evde suda doğum yapan Elsa Hosk, "O zamandan bu yana birkaç gün geçti. Bazen ona bakıyorum ve birlikte neler yaşadığımızı düşündüğümde ağlıyorum" demişti.

Makalesinde doğum esnasında kendisine yardım eden kişilere de teşekkür eden Hosk, ayrıca "Her kadının hikayesi çok kutsal ve çok önemlidir. Seni seviyorum kızım" ifadelerini kullanmıştı.

Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 8

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Hosk, anne olma sevincini, "Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı.

Hayranlarının sorularını yanıtlayan Elsa Hosk, "Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması" ifadelerini kullanmıştı.

Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 9

Ünlü model, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti.

Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var - 10

"DOĞUMDAN SONRA MESLEĞİME GERİ DÖNECEĞİM"

Hosk, "Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?" sorusuna ise, "Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim" şeklinde yanıt vermişti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER