Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var

01.04.2021 - 15:14
Ünlü model, kızını beslerken çekildiği kareleri paylaştıktan sonra kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı.
"HAYATIMIN EN ACILI ANLARIYDI"
Hosk, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir makalede doğum deneyimini anlatmıştı. Ünlü model, birçok ünlü ismin "Acılar vız geldi" açıklamasının aksine, "Hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıydı. Korku filminden güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.
"HER KADININ HİKAYESİ KUTSALDIR"
Evde suda doğum yapan Elsa Hosk, "O zamandan bu yana birkaç gün geçti. Bazen ona bakıyorum ve birlikte neler yaşadığımızı düşündüğümde ağlıyorum" demişti.
Makalesinde doğum esnasında kendisine yardım eden kişilere de teşekkür eden Hosk, ayrıca "Her kadının hikayesi çok kutsal ve çok önemlidir. Seni seviyorum kızım" ifadelerini kullanmıştı.
"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"
Hosk, anne olma sevincini, "Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı.
Hayranlarının sorularını yanıtlayan Elsa Hosk, "Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü model, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti.
"DOĞUMDAN SONRA MESLEĞİME GERİ DÖNECEĞİM"
Hosk, "Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?" sorusuna ise, "Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim" şeklinde yanıt vermişti.