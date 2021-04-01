Elsa Hosk eleştirilere cevap verdi: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var

"HER KADININ HİKAYESİ KUTSALDIR"

Evde suda doğum yapan Elsa Hosk, "O zamandan bu yana birkaç gün geçti. Bazen ona bakıyorum ve birlikte neler yaşadığımızı düşündüğümde ağlıyorum" demişti.

Makalesinde doğum esnasında kendisine yardım eden kişilere de teşekkür eden Hosk, ayrıca "Her kadının hikayesi çok kutsal ve çok önemlidir. Seni seviyorum kızım" ifadelerini kullanmıştı.