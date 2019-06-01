Elton John: Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil
Brexit’i eleştiren dünyaca ünlü şarkıcı Sir Elton John, “Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım. Ben Avrupalıyım. Aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil” ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi.
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Son dünya turnesi ‘Farewell Yellow Brick Road’ kapsamında İtalya'nın Verona kentinde verdiği konser sırasında konuşan John, "Yaptığı şeyden ötürü ülkemden utanıyorum" dedi.
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John, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım. Ben Avrupalıyım. Aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil."
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 1998 yılında Elton John'a müzik ve hayır işlerine yaptığı katkılardan ötürü şövalyelik nişanı vermiş ve şarkıcı ‘Sir’ unvanını almıştı.
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'İNSANLARA YALAN SÖYLENDİ'
Elton John, İngiltere'de insanlara Brexit ile ilgili olarak en başta doğruların söylenmediğini belirtti. John, "İnsanlara saçma sapan ve ekonomik olarak uygulanması mümkün olmayan sözler verildi" dedi.
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Brexit sürecinin de çok karmaşık olduğunu söyleyen John, "Bu, insanları gözleri bağlı şekilde labirente koyup, 16 kez kendi çevrelerinde döndürüp yolu bulmalarını istemek gibi bir şey" diye konuştu.
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Dünya turnesinde olan Elton John, gelecek sonbaharda da otobiyografisini yayımlamaya hazırlanıyor. Sanatçının şöhrete yükselişini ve uyuşturucu sorununu anlatan otobiyografik Rocketman filmi ise şu an İngiltere'de vizyonda.