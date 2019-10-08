Elton John: Kraliçe Elizabeth’in yeğenini tokatladığını gördüm

Kraliçe Elizabeth hakkındaki en ilginç bilgilerden biri de asla en sevdiği yiyeceği kamuoyuna açıklamaması. Daha önce The Telegraph’ta yayınlanan bir makalede, Kraliçe’nin en sevdiği yiyeceği açıklamamasının nedeninin, ziyaret ettiği yerlerde ev sahibinin sadece o yemeği ikram etmek isteyeceği, bu durumda Kraliçe'nin de sürekli aynı yiyeceği yemek istememesi olduğu yazıldı.