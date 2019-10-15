Elton John’dan Prens Harry ve Meghan Markle’a destek
ntv.com.tr
İngiliz bulvar basınına karşı yasal mücadele başlatan Prens Harry ve Meghan Markle’a destek, ünlü şarkıcı Elton John’dan geldi. John, “Telefonlarını hack’lemek kabul edilebilir değil. Telefonunuz hack’lenirse harekete geçmek zorundasınız, çünkü medya bunu yapamaz. Dolayısıyla onlara ‘Tebrikler’ demem gerekiyor” şeklinde konuştu.
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İngiliz kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen şarkıcı Elton John, Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiliz tabloid (bulvar) basınına karşı açtığı savaş hakkında yorum yaptı.
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NPR Radyosu’na konuşan 72 yaşındaki şarkıcı, İngiliz medyasına karşı yasal haklarını kullanma kararı alan kraliyet çifti hakkında konuşan John, şunları söyledi:
“Telefonlarının hack’lenmesinden dolayı çok üzgündüler. Onlara, yapmak istedikleri gibi harekete geçmelerini söyledim. ‘Böyle bir eylemde bulunduğunuzda, sonuçlarının olacağını ve insanların bundan hoşlanmayacağını bilmelisiniz. Ama bir adaletsizlik olduğunu hissediyorsanız yapın’ diye konuştum.”
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‘Sir’ lakaplı İngiliz şarkıcı, “Hayatım boyunca basındaki adaletsizliğe karşı mücadele ettim” diyerek, “Basını seviyorum, basına ihtiyaç var ama bazen sınırları aşıyorlar. Telefonları hack’lemek kabul edilebilir değil. Telefonunuz hack’lenirse harekete geçmek zorundasınız, çünkü medya bunu yapamaz. Dolayısıyla onlara ‘Tebrikler’ demem gerekiyor” şeklinde konuştu.
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4Ekim ayı başında Prens Harry, İngiliz tabloid basınını eşi Meghan Markle’a karşı başlattıkları ‘acımasız kampanya’dan dolayı eleştirmiş, Markle’ın babasına yazdığı mektubu yayınlayan Mail on Sunday gazetesine dava açmıştı.
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Prens Harry ‘bulvar basınına’ yazılı bir açıklama ile tepki göstermiş, "Çift olarak basın özgürlüğüne, nesnel ve doğru haberciliğe inanıyoruz. Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var” demişti.
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Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etmiş, Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzetmişti.
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7Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" ifadesini kullanmıştı.
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8İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, Düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı.
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Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.
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Öte yandan Prens Harry'nin annesi Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken yine paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.