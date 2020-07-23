Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi

23.07.2020 - 10:06
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un eski eşi, John’un boşanma anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle 3 milyon sterlin talep etti.
73 yaşındaki sanatçının 67 yaşındaki eski eşi Renate Blauel, John’u, yazdığı otobiyografi kitabında, dört yıllık evliliklerinden söz etmekle suçladı.
The Sun gazetesinin haberine göre, John’a yakın kaynaklar, eski eşiyle dostane bir ilişkisi olduğunu ve kitabın zaten malı toplumda bilinmeyen hiçbir şey içermediğini söyledi.
Bir kaynak, “Elton, Renate’in iddiasından şok ve üzüntü duyuyor, çünkü ondan kitabında övgüyle söz etti” dedi.
John için ses mühendisi Blauel 1983 yılında tanıştı. Bir yıl sonra evlenen ikili, 1988’de boşandı.
Mahkeme belgelerinde, John’un geçen yıl Me adlı kitabı yayınlanmadan önce bazı pasajları kaldırmayı kabul ettiği belirtildi.
Şu anda David Furnish ile evli olan John’un iki çocuğu var.