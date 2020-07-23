Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un eski eşi, John’un boşanma anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle 3 milyon sterlin talep etti.

23.07.2020 - 10:06

Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi - 1

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un eski eşi, John’un boşanma anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle 3 milyon sterlin talep etti.

73 yaşındaki sanatçının 67 yaşındaki eski eşi Renate Blauel, John’u, yazdığı otobiyografi kitabında, dört yıllık evliliklerinden söz etmekle suçladı.

Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi - 2
Blauel, kitapta tamamen olumlu olan yorumların, 1988'de ayrıldıklarında yaptıkları anlaşmanın şartlarını bozduğunu ve uzun süredir devam eden zihinsel sağlık sorunlarını tetiklediğini iddia etti. Blauel, Londra’da John’a dava açtı.
Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi - 3

The Sun gazetesinin haberine göre, John’a yakın kaynaklar, eski eşiyle dostane bir ilişkisi olduğunu ve kitabın zaten  malı toplumda bilinmeyen hiçbir şey içermediğini söyledi.

Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi - 4

Bir kaynak, “Elton, Renate’in iddiasından şok ve üzüntü duyuyor, çünkü ondan kitabında övgüyle söz etti” dedi.  

John için ses mühendisi Blauel 1983 yılında tanıştı. Bir yıl sonra evlenen ikili, 1988’de boşandı.

Mahkeme belgelerinde, John’un geçen yıl Me adlı kitabı yayınlanmadan önce bazı pasajları kaldırmayı kabul ettiği belirtildi.

Elton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi - 5

Şu anda David Furnish ile evli olan John’un iki çocuğu var.

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