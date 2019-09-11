Elton John’un Fabergé koleksiyonu Kremlin Sarayı’nı geçti
ntv.com.tr
Elton John hakkında hazırlanan bir belgeselde, ünlü şarkıcının Kremlin Sarayı hazinesinden daha büyük bir koleksiyona sahip olduğu açıklandı. John’un, meşhur milyon dolarlık Fabergé yumurtaları koleksiyonunun Kremlin’den daha geniş olduğu ortaya çıktı.
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Elton John’un 1979 yılında Rusya’nın Moskova şehrinde verdiği konserle ilgili To Russia With Elton adlı belgesel hazırlayan İngiliz yapımcılar Dick Clement ve Ian La Frenais, ünlü şarkıcıyla ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.
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Kremlin Ordu Hazinesi, 10 Fabergé yumurtasını ziyaretçiler için sergiliyor. Belgeselde aktarıldığına göre Elton John, bu sergiyi gördüğünde özel tasarım mücevher yumurtalarından herkes kadar etkilenmedi, çünkü evinde daha fazla Fabergé yumurtası olduğunu söyledi.
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Fabergé yumurtaları, 1842 yılında Sankt-Peterburg'da Gustav Faberge tarafından yapılan ve oğlu Peter Carl Faberge tarafından geliştirilen sanat eserleri olarak tanınıyor. Carle Faberge Çar 3. Aleksandr'ın eşi için 50 civarında yumurtalı mücevherat üretmişti. Dünyanın en değerli Paskalya yumurtaları olarak kabul edilen Fabergé yumurtalarından biri 2009 yılında bir müzayedede 18,5 milyon dolara satılmıştı.
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Belgeselde hikaye şöyle anlatılıyor: Elton'a Kremlin'de bir VIP turu teklif edildi. Çarlardan kalan tüm kraliyet tarihi sanatsal hazineleri gösterildi. Elton, Kremlin’den daha büyük bir Fabergé koleksiyonu olduğunu söyleyerek yanındakilere büyük bir şok yaşattı.
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Yapımcılar, Elton John’un 1979 yılı Sovyetler Birliği turnesi sırasında “gözetim altında” tutulduğunu da açıkladı ve “Elton’a kendini gizlemeyen bir eşcinsel asistan atandı” dedi.
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6Yapımcılar ayrıca, ‘To Russia With Elton’ adlı filmi çekmeleri sırasında ekibe dahil edilen iki Bolşoy Balesi oyuncusunun KGB ajanı olduklarını düşündüklerini belirtti.
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Yapımcılar, John’a ‘Back In The USSR’ adlı Sovyetler Birliği’ni anlatan şarkıyı söylemesi yasaklansa da John’un bu yasağı yok sayıp şarkıyı söylediğini ve çılgınca alkışlandığını belirtti.