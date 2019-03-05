Elvin Levinler: Kesin ip var (Zeynep Tokuş'un yoga paylaşımları)

1 1998'de Türkiye'nin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı.

2 Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

3 Zeynep Tokuş, bir dönem de Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti. 2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi.

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4 Tokuş Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.





5 Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş. Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu. Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.





6 Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor. Öğrencileri arasında şarkıcı ve oyuncu Gökçe Bahadır da bulunuyor...

7 Tokuş son olarak; Duygu Erokan, Özge Zeynep Sayman ve Elvin Levinler ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

8 Elvin Levinler aynı fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünde "Kesin ip var" başlığıyla paylaştı. Dikkatlice bakanlar Levinler'in saçlarından zıpladığını ve fotoğrafın o sırada çekildiğini fark etti. İmkansız gibi görünen yoga hareketleri paylaşan Zeynep Yılmaztürk'ün bu fotoğrafı yine de çok konuşuldu.

9 İşte Tokuş’un Instagram hesabından yaptığı paylaşımların bazıları...

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