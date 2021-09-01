Emekli James Bond Pierce Brosnan alıcı bulamadı

Bir dönem James Bond filmlerinde rol alan Pierce Brosnan, malikanesi 100 milyon dolara alıcı bulamayınca satıştan vazgeçti. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

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01.09.2021 - 10:50

Pierce Brosnan, 100 milyon dolara satışa çıkardığı evine bir türlü müşteri bulamadı. 68 yaşındaki Brosnan, inşası 10 yılda tamamlanan muhteşem mülkününe alıcı çıkmayınca bu kararından vazgeçti.







Brosnan'ın, Los Angeles bölgesinin en pahalı sekizinci evi olarak bilinen mülkü, aktörün rol aldığı Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez) adlı James Bond filminden ilham alınarak inşa edilmişti.







Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı. Komplekste yer alan iki ayrı binada toplam dokuz yatak odası ve 14 banyo bulunuyor.







Mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar var.







Brosnan'ın, kasasına hatırı sayılır miktarda para girmesini sağlayacak olan ama elden çıkaramadığı mülkün kendine özel sinema salonu, müzik odası, spor salonu ve spa'sı da bulunuyor. İşte diğer kareler...

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