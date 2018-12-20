Emel Müftüoğlu'ndan Murat Özdemir açıklaması: Uzmanlık alanımdır, papağan zaten öyle bağırır
Masterchef yarışmasıyla ünlenen Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence görüntüleri sonrası konuşan sanatçı Emel Müftüoğlu, "Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır" dedi.
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Sanatçı Emel Müftüoğlu, Masterchef yarışmasıyla adını duyuran ve diskalifiye olduktan sonra yayınladığı papağan videosuyla tepki çeken Murat Özdemir hakkında konuştu.
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Müftüoğlu şöyle konuştu: "Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum... Bütün hayvanlara karşı ama..."
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"Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de.... Böyle çok sevgi dolu... Böyle bir genetikle doğmuşum. Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır. "
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"O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Boğazını falan çok fazla sıkmıyor. Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin"
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Emel Müftüoğlu, muhabirlerin 'veteriner inceleme yaptı, papağanın ayağı kırılmış' hatırlatması üzerine ise "Şaka yapıyorsunuz! Allah korusun" dedi.