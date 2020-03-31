Emilia Clarke: Bağış yaparsanız sizin için yemek pişiririm (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

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Emilia Clarke
Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke corona virüs için bağış yapan 12 hayranıyla yemek yiyeceğini duyurdu. "250 bin pound'a beraber ulaşım" çağrısı yapan İngiliz oyuncu, "Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız" dedi. Yemek yapmayı bilmediğini ancak elinden geleni yapacağını itiraf eden sanatçı buluşmanın bu yüzden eğlenceli geçeceğini söyledi.
Clarke, corona virüs nedeniyle felç ve beyin hasarı hastalarına temel destek sağlamak için açılan fonun aynı zamanda salgınla başa çıkmak için gerekli olan hastane yataklarının boşaltılmasına, iyileşmek için bir alana ihtiyaç duyanlara bakmak için de yardımcı olacağını duyurdu.
Kim Kardashian
ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, sahibi olduğu SKIMS adlı korse şirketi adına corona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Mother and Child adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.
Ralph Lauren
Ünlü moda devi Ralph Lauren, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 10 milyon dolar
bağışlayarak lüks şirketler arasında şu ana kadarki en büyük yardımı gerçekleştirdi.
250 BİN MASKE ÜRETECEK
Hibe, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu, Acil Yardım Vakfı ve uluslararası kanser kurumları ağını destekleyen Pink Pony Fonu'na gidecek. Amerikan yaşam tarzı markası, ayrıca sağlık çalışanları için 250 bin maske ve 25 bin izolasyon önlüğü üretimine başlıyor.
TASARIMCILARA DESTEK
Buna ek olarak firma, ekonomik gerilemeden etkilenen moda tasarımcılarına yardımcı olmak için CFDA / Vogue Moda Fonu'na açıklanmayan bir miktar hediye etti.
Ralph Lauren konuyla ilgili "Kim olursanız olun veya nereden olursanız olun hepimizin birbirimize bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu krizde ekiplerimize ve topluluklarımıza yardım etmek için önemli adımlar atıyoruz" dedi.
Merih Demiral
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, corona virüs mücadelesinde anlamlı bir yardıma imza atıyor. Başarılı futbolcu, corona virüse rağmen evden çıkmak zorunda kalan ailelere evde daha fazla durabilmeleri adına erzak yardımı yapacağını duyurdu. Demiral, yapacağı yardımı sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:
"EVLERİNDE KALABİLMELERİ İÇİN"
"Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim."
Angelina Jolie
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, 30 ülkede dar gelirli ailelere ve çocuklarına sağlıklı ve güvenli gıda yardımı yapan No Kid Hungry adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladı.
Kylie Jenner
Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsle mücadele için elini cebine attı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışladı.
Jenner’ın da doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, bağışı Instagram paylaşımıyla doğrulayarak, “Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu. Hastalarımdan biri, Yaşayan Melek ilk cevap veren kişi olarak 1 milyon dolar bağışlayıp binlerce maske, yüz siperi ve diğer koruyucu malzemeleri edinmemizi sağladı. Bir doktor olarak hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim” ifadelerini kullandı.
Doktor ayrıca, “Kalbimizin her noktasından teşekkürler Kylie Jenner. Benim kahramanımsın. Bu cömert bağış pek çok hayatı kurtarmaya yardım edecek. Dünyamız sen içinde olduğun için daha iyi bir yer. Seni çok seviyorum. 1 milyon kez teşekkürler” diye yazdı.
Conor McGregor
Karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.
İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipmanı satın aldığını belirtti. Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum" ifadesini kullandı.
Arnold Schwarzenegger
Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, corona virüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu.
Pep Guardiola
Corono virüsüyle mücadele kapsamında birçok yardım kampanyası başlatılırken, futbol dünyası da bu duruma kayıtsız kalmıyor. Futbolcular, teknik adamlar salgınla mücadele amacıyla bağışta bulunurken son bağış İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'dan geldi.
İspanyol teknik adam, Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro (6.93 milyon TL) bağışta bulundu. Bağışın Katalunya'daki sağlık merkezlerine gerekli medikal ekipman alımı ve doktorlara finansal katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Jose Mourinho
İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, corona virüs nedeniyle lige ara verilen dönemi yaşlılara yardım ederek geçiriyor. Portekizli teknik adam son olarak Tottenham'ın antrenman sahasının yakınlarında bulunan ve yaşlılara hizmet veren Age UK ve Love Your DoorStep derneklerine yardım ederken görüntülendi. Tecrübeli teknik adam yaşlılar için derneklere gönüllü olarak yardım etmenin yanı sıra yiyecek ve maddi yardımda da bulundu.
"SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ"
Jose Mourinho Love Your Doorstep yardım derneğine yaptığı açıklamada, "Age UK Enfield ve Love Your DoorStep Enfield kurumlarına yardımcı olmak için buradayım. Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz" mesajını verdi.
MESAFELİ FOTOĞRAF
Potekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi..
Rihanna
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, küresel çapta corona virüsle mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı.
Dernek Başkanı Justine Lucas, “Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok” ifadesini kullandı.
Zlatan Ibrahimovic
Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran corona virüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı. Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. eslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum" dedi. Sıradışı açıklamalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic, sözlerini; "Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber corona virüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Umutmayın, eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek noktaladı.
Giorgio Armani
Artan corona virüs vakaları nedeniyle sağlık imkanlarının daraldığı İtalya'da, ünlü modacı Giorgio Armani 1,25 milyon euro'luk bağış yaparak salgınla mücadeleye destek oldu.
Blake Lively ve Ryan Reynolds
Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, corona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.
Chiara Ferragni
İtalyan influencer Chiara Ferragni ve kocası Fedez, İtalya'daki coronavirüs salgını ile başa çıkmak için başlattıkları bir Go Fund me kampanyası aracılığıyla 3.6 milyon euroluk bağış topladı. Çift ayrıca Milano'daki aynı hastanenin yeni hastane yataklarının finanse edilmesine yardımcı olmak için 100 bin euro'luk kişisel bir bağış yaptı.
Jack Ma
Çinli online alışveriş platformu Alibaba'nın kurucusu ve ülkenin en zengin insanı olan Jack Ma, corona virüs ile mücadele için birçok yardımda bulundu. Geçtiğimiz hafta, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışlayan Ma, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 500 bin corona virüs test kiti ve 1 milyon maske desteği sağladı.
Vanessa Hudgens
Hudgens, Instagram hesabında paylaştığı bir yazıyla Feeding America adlı organizasyona bağış yaptığını duyurdu. "Dünyada çılgın bir zaman. Okul kapanışları, iş kesintileri, ücretli hastalık izni eksikliği ve koronavirüsün 60 yaş ve üstü yetişkinler üzerindeki orantısız etkisi ve düşük gelirli aileler, ülke genelinde gıda bankalarına gelen talebin ulaşılamaz bir şekilde artmasına neden oldu.Feeding America'yı esteklememde bana yardımcı olun. Panik yapmak yerine birbirimize yardım edelim!"
Rudy Gobert
Geçtiğimiz günlerde corona virüs ile dalga geçen ve daha sonra salgına yakalanan Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, ülkesi Fransa’nın yanı sıra Utah ve salgına bulaştığı tespit edilen yer olan Oklahoma’ya 500 bin Dolar bağışta bulundu.
Leonardo Bonucci
Juventus, Corona virüsü ile mücadele kampanyasına yüklü miktarda bağışta bulundu. Takımın deneyimli ismi Leonardo Bonucci de kampanyaya katılırken, Bonucci oğlu Matteo'nun 2016'dan 2018'e kadar tedavi gördüğü hastaneye 120 bin Euro bağışladı.
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana, dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile mücadele edebilmek adına, bir araştırma projesi için Humanitas Üniversitesi’ne önemli bir bağışta bulundu. Ünlü İtalyan markası, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çin’de başlayan ama tüm insanlığı tehdit eden bu yıkıcı virüsle savaşmak için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu durumlarda doğru seçimi yapmak önemlidir. Bu yüzden Humanitas Üniversitesi’nin mükemmellik ve insanlığı onu burs projesinde zaten iş birliği yaptığımız özel bir kurum haline getiren ideal bir ortak olacağını düşündük” dedi.
Bong Joon-Ho ve Song Kang-Ho
Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-Ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.
Karl Anthony Towns
Minnesota Timberwolves’un yıldız oyuncusu Karl Anthony Towns, corona virüsü taşıyan kişilerin daha çabuk tespit edilebilmesi adına çalışmalar yapan kliniğe 100 bin dolarlık bir bağışta bulundu.