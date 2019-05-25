Emilia Clarke: Cinsiyetçi yaklaşımdan bıktım

1 ABD’li oyuncu Emilia Clarke, daha önce olduğu gibi dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Grinin Elli Tonu filmindeki başrolün, başta kendisine teklif edildiğini yineledi.







2 Anastasia Steele karakteri için gelen isteği geri çevirdiğini belirten ünlü oyuncu, “Kamera karşısında en son ‘Taht Oyunları’nın ilk sezonunda, uzun zaman önce soyundum. Ama hâlâ bunu yeniden yapıp yapmayacağımı soruyorlar. Çünkü ben bir kadınım” ifadelerini kullandı.







3 Bu cinsiyetçi yaklaşımdan bıktığını ifade eden Clarke sözlerine şöyle devam etti: “Bu durumda yaşadıklarım gerçekten çok sinir bozucu."





