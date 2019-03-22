Emilia Clarke Game of Thrones boyunca sakladığı hastalığını itiraf etti: Beyin anevrizması geçirdim
Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke ilk sezondan itibaren ölüm ile burun buruna gelmesine neden olan hastalığını herkesten gizlediğini itiraf etti. 2011'de ilk beyin anevrizması yaşadığını söyleyen İngiliz oyuncu 2 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.
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1Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, The New Yorker'da yazdığı yazıda dizi çekimleri sırasında 2 kez ameliyat geçirdiğini söyledi.
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232 yaşındaki oyuncu Clarke yaşadıklarını, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" şeklinde açıkladı.
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3Buna göre; Emilia Clarke, ilk beyin anevrizmasını ünlü dizinin 1. sezonunun çekimlerinin bitmesinin ardından bir spor salonunda antrenörle çalışırken yaşadı. O zaman 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve MR'a gönderildi.
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4Emilia, "Bu tür kanamalar, beyin etrafındaki kanamaların neden olduğu yaşamı tehdit edici bir felç şekli olmakla birlikte hastaların 3'te birinin öldüğü bir türdür" diyerek ölüme çok yaklaştığını söyledi.
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5Dizide üçüncü sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Broadway'de Holly Golightly rolünü üstlenen Clarke'a anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığı söylendi ve ünlü oyuncu ameliyat oldu.
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6Ameliyatın hafif olacağı söylenmesine rağmen, ünlü oyuncu başarısız bir operasyon geçirip acılar çekti. Doktorlar oyuncunun hayatta kalma şansını arttırmak için yeniden operasyon grektiğini söylediler.
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7Clarke artık konuşmasının zamanının geldiğini söyleyerek bu itirafı gerçekleştirdi. Emilia Clarke, sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili tüm yaşadıklarını paylaştı.
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8Emilia şimdi kendini tekrar iyi hissettiğini ve nihayet yaşadığı deneyimlerden bahsedebildiğini söyleyerek; beyin kanaması, felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı amaçlayan SameYou adında bir hayır kurumu oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.
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9Clarke en büyük hayali olan diziyi bitirebileceği için çok mutlu olduğunu ve artık daha mutlu bir insan olduğunu da itiraf etti. Clarke'a bu itirafları sonrası destek mesajları yağdı. Pek çok kişi genç kadını "konuştuğun ve ilham kaynağı olduğun için seninle gurur duyuyoruz" diyerek olumlu karşıladı
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Anevrizma ve beyin anevrizması nedir
Anevrizma (baloncuk), atardamar duvarındaki zayıf bir noktada oluşan balonlaşmayı tanımlayan tıbbi terimdir. Beyin anevrizması, tüm erişkinlerin yaklaşık %3’nü etkileyen ve yaşla görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Beyin anevrizması önemli bir sağlık problemidir. Anevrizmanın duvarı, normal bir damar duvarına göre çok daha ince ve zayıf yapıdadır. Zaman içinde gittikçe incelen anevrizma duvarı, en zayıf olduğu noktadan patlayarak beyin kanamasına neden olabilir. Beyin anevrizmasının patlaması, beyin zarları arasında kanamaya neden olur. Bu tip beyin kanamalarına "subaraknoid kanama" adını verilir. Anevrizmaya bağlı beyin kanaması, hayati risk oluşturan bir durumdur. Anevrizma kanaması yaşayan hastaların yaklaşık yarısı, kanama ve kanamanın neden olduğu diğer tıbbi problemler nedeniyle hayatını kaybetmektedir.