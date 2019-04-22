Emilia Clarke hakkında bilmeniz gereken 5 gerçek

1 ÜÇ EJDERHA VE BİR DE ARI DÖVMESİ



Clarke'ın ikonik rollerini vücudundaki dövmelerden takip edebilirsiniz. Bunlardan biri "Bu anne bebeklerini asla unutmayacak" notuyla Instagram’da paylaştığı, üç ejderha dövmesi.

2 Diğeri de, Me Before You filminde canlandırdığı Louisa karakterinin de serçe parmağında bulunan arı dövmesi.

3 BİRDEN FAZLA DİL BİLİYOR



Clarke'ın Dothraki dilini çok iyi konuştuğunu biliyoruz, fakat tabii bu sadece Game of Thrones seti içinde geçerli. Sempatik oyuncu bunun dışında Fransızca, Almanca ve İtalyancayı oldukça akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

4 OYUNCU SEÇMELERİNDE TAVUK DANSI



Emilia Clarke, Game of Thrones'un oyuncu seçmeleri sırasında tavuk dansı yapmış. Sempatik oyuncu karşı taraftan olumlu tepki alınca bu dansının devamını robot dansıyla getirmiş. Sonuç olarak bu başarılı dans performansı onu "Ejderhaların Annesi" yapmaya fazlasıyla yetti.

5 ANEVRİZMA HASTALIĞI



Emilia Clarke'ın anevrizma hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? Game of Thrones'un ilk sezonu bittikten sonra antrenörüyle spor yaparken yere düşüp bayılan oyuncu, anevrizma hastalığı ile ilk olarak burada tanışmış. Beyin kanaması ya da ciddi sakatlıklarla sonuçlanan bu hastalık, Emilia Clarke'ın 4 gün boyunca yoğun bakımda kalmasına ve geçici hafıza kaybı yaşamasına neden olmuş.