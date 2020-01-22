Emilia Clarke: Herkes Ted ile tanışsın (Ünlüler ve sevimli dostları)

Emilia Clarke sosyal medyadan yeni arkadaşı Ted ile fotoğrafını paylaştı. Clarke, sevimli dostuyla paylaşım yapan tek ünlü isim değil. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Instagram hesabından yeni köpeği Ted ile fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncu sevimli dostu için "Duramaz. Fiziksel olarak tüm dünyanın en güzel köpeği olmadan duramaz. Herkes Ted ile tanışsın. Süper Ted. Benim yeni arkadaşım. Kahrolası hayatımın ışığı. Bu instagram sayfasını doldurmaya hazır" notu düştü. 

JENNIFER ANISTON

JENNIFER ANISTON -  Clyde 

MIRANDA KERR

ORLANDO BLOOM

EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

NICOLE KIDMAN

JESSICA ALBA

RUSSELL CROWE

CARA DELEVINGNE

KATY PERRY

ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.

KHLOE KARDASHIAN

Neslişah Alkoçlar: Demek ki onun kaderinde de bizim evin bir üyesi olmak varmış. İyi ki kesişti yollarımız iyi ki geldin. (Satın alma sahiplen)

Radamel Falcao: Evine hoşgeldin Aslan (Welcome home Aslan)

Beste Kökdemir: Sonu olmayan bir şey bu

Burcu Binici: Hadi biraz eski günleri yâd edelim!

Aslı Enver ve Matiko
Gülhan Tekin: Bi alışveriş bi fiş  (liseliler anlamaz)
Sıla: Bugün Mutlu bir yaşında! Hepi börtlek canımın içi
Oğuzhan Koç: Herkesin yerini bildiği bir akşama

Nilüfer: Tatil dönüşü

Çağla Şıkel'in sevimli dostu Dut ile paylaştığı fotoğrafın gerçek olduğuna kimse inanmadı. Takipçileri fotoğrafın Photoshop olduğunu savundu. Bunun üzerine 40 yaşındaki manken Dut ile çekilmiş bir videosunu paylaşıp "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamıyacak kadar güzel" notu düştü. 

Didem Soydan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Ünlü model geçen haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeğin ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu. Soydan hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırları kullandı: "Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye aldık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu"
Gonca Vuslateri
Evimizin direği: Tabu
Esra Kılıç: Rahat mı öyle kızım?
Başak Dizer Tatlıtuğ

"Ohh...Bu yılın reklam yüzü bu bey. Tv koltuğu yaptı"

Yağmur Ünal

Oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal köpeği ile çekilmiş fotoğrafını "Benim kendini ufak zanneden sevgi pıtırcığım, sıfır farkındalık" notuyla paylaştı.

GİZEM KARACA

"Çok ciddi beslerim"

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.

GUPSE ÖZAY

BENSU SORAL

HANDE ERÇEL

KADİR DOĞULU

BADE İŞÇİL

SEZEN AKSU

ELÇİN SANGU

"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
ELÇİN SANGU


Gupse Özay: 'Evin üç tüylü ferdi'

KIVANÇ TATLITUĞ

AJDA PEKKAN 

İzmir'i ziyaret eden Ajda Pekkan bir mekanda otururken kucağına aldığı sokak kedisini elleriyle besledi. O anları kayıt altına alan Pekkan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çatalla kediye yemek yediren 72 yaşındaki Pekkan paylaşımına, "Güzel İzmir'in güzel kedileri, hayat paylaşınca güzel" notunu düştü.

AJDA PEKKAN

Hayvan sevgisi deyince ilk akla gelen ünlüler arasında Ajda Pekkan yer alıyor. Öyle ki 70 yaşındaki sanatçı bir röportajında, "16 kedim, 4 tane köpeğim var" açıklaması yapmıştı. Pekkan, zaman zaman sokak hayvanlarını da sahipleniyor.  

SERENAY SARIKAYA

‘Aile zamanı’

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
EZGİ MOLA

RÜZGAR ERKOÇLAR

PELİN AKİL

BAŞAK DİZER

Ünlü modacı ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise kedisinin fotoğrafını "Bu sene pamuk prenseslerde yüksek ve dik yakalar moda" notuyla paylaşmıştı. 

HAKAN ÇALHANOĞLU

AHMET KURAL

Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural, 4.5 kilo olan kedisi Fikret hakkında bilinmeyenleri Günaydın'dan Funda Karayel'e anlattı: Fikret, ömrüm oldu; evladım gibi... Fikret yüzünden eve erken gidiyorum, ışıkları açık bırakıyorum ama bu aralar yoğunluktan onunla hiç ilgilenemiyorum. Yemek yemeyi seviyor; ben de ne yapayım, her gün üç-dört kere yemek veriyordum. Meğer günde bir kez mama veriliyormuş. Veteriner gördü, 'Daha fazla yedirmeyin, obez olmuş bu kedi' dedi. Şimdi yemeği biraz kestik.

GONCA VUSLATERİ 

AZRA AKIN

"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."

TUVANA TURKAY

HAKAN ALTUN

GUPSE ÖZAY

CANER ERKİN

CANER ERKİN

İREM DERİCİ


NESLİHAN ATAGÜL

SONER SARIKABADAYI


TÜRKÜT BİNGÖL

Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü, köpeği Zoey için Instagram hesabı açtı. Yorkshire Terrier cinsi  Zoey, Yavuz Bingöl'den 'Dede', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Olgun Şimşek'ten ise 'Dedemin kankası. Benim fanım olur' diye bahsediyor. Bu arada Zoey, 8 yaşında.

KEREM FIRTINA
SAADET IŞIL AKSOY

SELEN GÖRGÜZEL

KIRAÇ

GONCA VUSLATERİ 

ELİZ SAKUÇOĞLU

MERYEM UZERLİ

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli kedileriyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki Uzerli paylaşımın altına, "Bebekler" notunu düştü.

ASLI ENVER

ŞÜKRAN OVALI

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ

EZGİ MOLA

ALİŞAN

SİNEM KOBAL

MURAT BOZ

BURAK DENİZ

DOĞA RUTKAY

İBRAHİM ÇELİKKOL

AZRA AKIN

AYŞE ÖZYILMAZEL

ALPER POTUK

BUSE TERİM

EROL EVGİN

MİNE TUGAY

NAZ ELMAS

SERDAR ORTAÇ

PINAR ALTUĞ

SEREN SERENGİL

SERTAP ERENER

YONCA EVCİMİK

ZERRİN ÖZER

TÜRKAN ŞORAY

KENDALL JENNER

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Irina Shayk: Yeni arkadaşlarım Kolizey ve Glinka
MEGHAN MARKLE

JENNIFER GARNER

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.

SELENA GOMEZ

LADY GAGA



JUSTIN TIMBERLAKE

Nicole Kidman: İlk köpek yavrum... Daha doğrusu ilk köpeğim. Bütün hayatım boyunca bunu bekledim!

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