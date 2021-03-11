Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu

ilişkilerde aradığı istikrarı yakalayamayan, kısa sürede ayrılık kararı alan Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, ‘seçkinlerin ve ünlülerin kabul edildiği’ bir ilişki uygulamasına kayıt yaptırdı.

ntv.com.tr 11.03.2021 - 08:52

Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu - 1

ÜNLÜLERİN İLİŞKİ UYGULAMASI

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, kendine ünlü bir sevgili arıyor olabilir. Ünlü oyuncu bir flört uygulamasına kayıt oldu. Dizideki Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında tanınan 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, ünlülerin flört bulma uygulaması olarak bilinen Raya’da kişisel profil açtı.

Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu - 2
"Zenginler ve ünlüler için" seçkin bir uygulama olarak bilinen Raya’ya üye olabilmek için başvuru sahiplerinin komite tarafından onaylanması gerekiyor.
Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu - 3
İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan Clarke, geçen yaz film yapımcısı Tom Turner ile birlikteydi, ancak şimdi yalnız olduğu biliniyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Flört bulmak karantinadayken zordu ama bazı arkadaşlar Emilia'yı Raya'ya girmeye ikna etti. O da bir göz atmayı kabul etti" dedi.

Bir başka kaynak da Clarke’ın, umduğunu bulamadığı gerekçesiyle profilini sildiğini iddia etti.

Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu - 4

Clarke, 2018 yılında yönetmen Charlie McDowell ile ilişkiye başlamış, bir yıl sonra ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun aşk defterinde bugüne kadar James Franco ve Seth MacFarlane de yer aldı.

Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu - 5

"BOTOKSTAN FAZLASI GEREKİRSE MESLEĞİMİ BIRAKIRIM"

Clarke, verdiği son röportajda, estetik ameliyat olma baskısına karşı çıktığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Eğer mesleğim bana 45 yaşında ya da daha fazlayken botokstan biraz daha fazlasına ihtiyacım olduğunu söylüyorsa, işi bırakacağım" demişti.

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