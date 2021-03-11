Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu

ntv.com.tr 11.03.2021 - 08:52
ÜNLÜLERİN İLİŞKİ UYGULAMASI
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, kendine ünlü bir sevgili arıyor olabilir. Ünlü oyuncu bir flört uygulamasına kayıt oldu. Dizideki Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında tanınan 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, ünlülerin flört bulma uygulaması olarak bilinen Raya’da kişisel profil açtı.
Bir başka kaynak da Clarke’ın, umduğunu bulamadığı gerekçesiyle profilini sildiğini iddia etti.
Clarke, 2018 yılında yönetmen Charlie McDowell ile ilişkiye başlamış, bir yıl sonra ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun aşk defterinde bugüne kadar James Franco ve Seth MacFarlane de yer aldı.
"BOTOKSTAN FAZLASI GEREKİRSE MESLEĞİMİ BIRAKIRIM"
Clarke, verdiği son röportajda, estetik ameliyat olma baskısına karşı çıktığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Eğer mesleğim bana 45 yaşında ya da daha fazlayken botokstan biraz daha fazlasına ihtiyacım olduğunu söylüyorsa, işi bırakacağım" demişti.