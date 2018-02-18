Emilia Clarke'dan köpekli paylaşım
ntv.com.tr
Ünlü isimler köpek sevgisini sahip oldukları hayvanlarıyla sosyal medayadan oaylaştıkları pozlarla gösteriyor. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...
-
1
EMILIA CLARKE
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
31 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabında yaklaşık 18 milyon takipçisi bulunuyor.
-
2
KHLOE KARDASHIAN
-
3
NICOLE KIDMAN
-
4EZGİ MOLA
-
5
GUPSE ÖZAY
-
6
KADİR DOĞULU
-
7
KIVANÇ TATLITUĞ
-
8RÜZGAR ERKOÇLAR
-
9
PELİN AKİL
-
10
HAKAN ÇALHANOĞLU
-
11GONCA VUSLATERİ
-
12
TUVANA TURKAY
-
13
ORLANDO BLOOM
-
14
SERENAY SARIKAYA
-
15HAKAN ALTUN
-
16
GUPSE ÖZAY
-
17
CANER ERKİN
-
18
CANER ERKİN
-
19
BENSU SORAL
-
20
NESLİHAN ATAGÜL
-
21ELÇİN SANGU
-
22
ELÇİN SANGU
-
23
YASEMİN ERBİL
-
24SERENAY SARIKAYA
-
25KEREM FIRTINA
-
26SAADET IŞIL AKSOY
-
27
BELEN GÖRGÜZEL
-
28
KIRAÇ
-
29
ÇAĞLA ŞIKEL
-
30GONCA VUSLATERİ
-
31
ELİZ SAKUÇOĞLU
-
32
ŞÜKRAN OVALI
-
33
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
-
34
GUPSE ÖZAY
-
35
İREM DERİCİ
-
36
İREM DERİCİ
-
37
SİNEM KOBAL
-
38
HANDE ERÇEL
-
39
KIVANÇ TATLITUĞ
-
40
MURAT BOZ
-
41
BURAK DENİZ
-
42
DOĞA RUTKAY
-
43
İBRAHİM ÇELİKKOL
-
44
TUBA ÜNSAL
-
45
AZRA AKIN
-
46
AYŞE ÖZYILMAZEL
-
47
ALPER POTUK
-
48
BADE İŞÇİL
-
49
BUSE TERİM
-
50
EROL EVGİN
-
51
MİNE TUGAY
-
52
NAZ ELMAS
-
53
SERDAR ORTAÇ
-
54
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
-
55
PINAR ALTUĞ
-
56
SEREN SERENGİL
-
57
SERTAP ERENER
-
58
TÜRKAN ŞORAY
-
59
YONCA EVCİMİK
-
60
JUSTIN TIMBERLAKE
-
61
ZERRİN ÖZER
-
62MEGHAN MARKLE
-
63MEGHAN MARKLE
-
64
JESSICA ALBA
-
65
MIRANDA KERR
-
66
CARA DELEVINGNE
-
67
SELENA GOMEZ
-
68
LADY GAGA
Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, köpeklerine bir yenisini daha ekledi. 30 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Ailemize yeni bir üye katıldı. Çok mutluyum, ona henüz isim vermedik"