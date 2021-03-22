Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip

Günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçası olan sevimli dostlarımız, bize arkadaşlık etmekle kalmıyor, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlıyor. Kimi onlarla hayatını evinde kimi ise bahçesinde paylaşıyor. Kimi ise sadece seviyor. Son olarak Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. İşte Meryem Uzerli'den Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Miranda Kerr'e, Elçin Sangu'dan Gupse Özay'a ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

ntv.com.tr

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 1

EMILY DIDONATO


Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi. 

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 2

HAZER AMANİ

'Yeni ailene hoş geldin güzel Taco’m benim

Sanatçılar hayvanlar için kamera karşısına geçti / Tıkla-İzle

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 3

BESTE KÖKDEMİR

 Sonu olmayan bir şey bu

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 4

KADİR DOĞULU

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 5

SERENAY SARIKAYA

‘Aile zamanı’

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 6

GUPSE ÖZAY

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 7

BENSU SORAL

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 8
SAADET IŞIL AKSOY
Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 9
GİZEM KARACA

"Çok ciddi beslerim"
Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 10

TUVANA TURKAY

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 11

Radamel Falcao: Evine hoşgeldin Aslan (Welcome home Aslan)

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 12

EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Instagram hesabından yeni köpeği Ted ile fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncu sevimli dostu için "Duramaz. Fiziksel olarak tüm dünyanın en güzel köpeği olmadan duramaz. Herkes Ted ile tanışsın. Süper Ted. Benim yeni arkadaşım. Kahrolası hayatımın ışığı. Bu instagram sayfasını doldurmaya hazır" notu düştü. 

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 13

JENNIFER ANISTON

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 14

JENNIFER ANISTON -  Clyde 

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 15

MIRANDA KERR

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 16

ORLANDO BLOOM

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 17

EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 18

NICOLE KIDMAN

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 19

JESSICA ALBA

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 20
RUSSELL CROWE
Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 21

CARA DELEVINGNE

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 22
KATY PERRY

ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip - 23

KHLOE KARDASHIAN