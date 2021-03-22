Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip

ntv.com.tr
EMILY DIDONATO
Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi.
HAZER AMANİ
'Yeni ailene hoş geldin güzel Taco’m benim
Sanatçılar hayvanlar için kamera karşısına geçti / Tıkla-İzle
BESTE KÖKDEMİR
Sonu olmayan bir şey bu
KADİR DOĞULU
SERENAY SARIKAYA
‘Aile zamanı’
GUPSE ÖZAY
BENSU SORAL
TUVANA TURKAY
Radamel Falcao: Evine hoşgeldin Aslan (Welcome home Aslan)
EMILIA CLARKE
Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Instagram hesabından yeni köpeği Ted ile fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncu sevimli dostu için "Duramaz. Fiziksel olarak tüm dünyanın en güzel köpeği olmadan duramaz. Herkes Ted ile tanışsın. Süper Ted. Benim yeni arkadaşım. Kahrolası hayatımın ışığı. Bu instagram sayfasını doldurmaya hazır" notu düştü.
JENNIFER ANISTON
JENNIFER ANISTON - Clyde
MIRANDA KERR
ORLANDO BLOOM
EMILIA CLARKE
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
NICOLE KIDMAN
JESSICA ALBA
CARA DELEVINGNE
KHLOE KARDASHIAN