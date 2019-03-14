Emily O'Connor kıyafeti açık bulunduğu için uçağa alınmadı

1 Emily O'Connor, 2 Mart’ta İngiltere’nin Birmingham kentinden Kanarya Adaları’na uçmak için havalimanına gitti. Thomas Cook Havayolları şirketinden bilet alan kadın, hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı.





2 Mürettebat, Emily O'Connor’un kıyafetini işaret etti… Ve kadına uçağa böyle binemeyeceğini söyledi. Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran Emily O'Connor, şu ifadeleri kullandı:







3 "Birmingham’dan Tenerife’ye giderken, eğer üzerimi örtmezsem beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. Rahatsızlığa neden olmak ve uygunsuzluk’la suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."

4 Emily O'Connor, havalimanında aynı kıyafetle dolaştığını belirtti. Havalimanında sorun yaşamazken, uçağa girerken bu muameleye tabi tutulmasının saçmalığını vurguladı.

5 Diğer yolculara kıyafetinden rahatsız olup olmadıklarını sordu. Yanıt gelmedi.

Kuzeni ceketini verince uçağa binebildi. Daha sonra sosyal medyada skandalı anlattı.







6 Binlerce kişi genç kadına mesajlarıyla destek verdi. Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, dünyaca ünlü CNN televizyonu olayı araştırdı.

Thomas Cook Havayolları’ndan CNN’e yapılan açıklamada, Emily O'Connor’a özür dilendiği bildirildi.

7 Diğer şirketler gibi kıyafet politikaları olduğunu belirten şirket, personelinin yanlış davrandığını da itiraf etti.





8 Ayrımcılık yapmamaya çalıştığını öne süren şirket, “Maalesef çalışanlarımız talimatlarımızı her zaman doğru algılamıyor” ifadesini kullandı.

Bu haberin dünyada ses getirmesi üzerine, Emily O'Connor kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.