Emily O'Connor kıyafeti açık bulunduğu için uçağa alınmadı
Dünya Emily O'Connor'ın kıyafeti yüzünden uçağı alınmamasını konuşuyor. 21 yaşındaki kadın, kıyafeti uygun bulunmadığı için kuzeninin ceketini giyerek uçağa binebildiğini sosyal medyada paylaştı, mesajı viral oldu. BBC ve CNN International O'Connor'ın yaşadıklarını yazdı. Havayolu şirketi personelin hatalı tavrı için özür diledi. (Fotoğrafları: emilyroseoconnor_ / Instagram)
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1Emily O'Connor, 2 Mart’ta İngiltere’nin Birmingham kentinden Kanarya Adaları’na uçmak için havalimanına gitti. Thomas Cook Havayolları şirketinden bilet alan kadın, hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı.
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2Mürettebat, Emily O'Connor’un kıyafetini işaret etti… Ve kadına uçağa böyle binemeyeceğini söyledi. Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran Emily O'Connor, şu ifadeleri kullandı:
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3"Birmingham’dan Tenerife’ye giderken, eğer üzerimi örtmezsem beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. Rahatsızlığa neden olmak ve uygunsuzluk’la suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."
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Emily O'Connor, havalimanında aynı kıyafetle dolaştığını belirtti. Havalimanında sorun yaşamazken, uçağa girerken bu muameleye tabi tutulmasının saçmalığını vurguladı.
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5Diğer yolculara kıyafetinden rahatsız olup olmadıklarını sordu. Yanıt gelmedi.
Kuzeni ceketini verince uçağa binebildi. Daha sonra sosyal medyada skandalı anlattı.
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6Binlerce kişi genç kadına mesajlarıyla destek verdi. Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, dünyaca ünlü CNN televizyonu olayı araştırdı.
Thomas Cook Havayolları’ndan CNN’e yapılan açıklamada, Emily O'Connor’a özür dilendiği bildirildi.
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7Diğer şirketler gibi kıyafet politikaları olduğunu belirten şirket, personelinin yanlış davrandığını da itiraf etti.
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8Ayrımcılık yapmamaya çalıştığını öne süren şirket, “Maalesef çalışanlarımız talimatlarımızı her zaman doğru algılamıyor” ifadesini kullandı.
Bu haberin dünyada ses getirmesi üzerine, Emily O'Connor kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
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9Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan O'Connor'ın Instagram'da iki bini aşkın takipçisi var. Twitter'daki takipçi sayısı ise, olay sonrası artarak 3 bin 500'ü aştı.