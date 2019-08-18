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Emily Ratajkowski, Bella Hadid'den ayrılan The Weeknd ile birlikte mi?

Ünlü model Emily Ratajkowski'nin meslektaşı Bella Hadid'den ayrılan şarkıcı The Weeknd ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.

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    ABD'li model Bella Hadid ile The Weeknd yeniden şans verdikleri aşklarına 3 hafta önce nokta koydu.


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    Hadid geçen gece Los Angeles'taki bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.


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    Hadid'in içeride olduğu saatlerde mekana eski sevgilisi The Weeknd de geldi.


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    Hadid, The Weeknd'in geldiğini duyunca apar topar mekanda ayrıldı.


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    The Weeknd aynı gece kulübe yalnız gelen ünlü model Emily Ratajkowski'yle eğlendi.


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    Görgü tanıkları The Weeknd ile Ratajkowski'nin sabaha kadar dans ettiğini öne sürdü.
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