Emily Ratajkowski, Bella Hadid'den ayrılan The Weeknd ile birlikte mi?

Ünlü model Emily Ratajkowski'nin meslektaşı Bella Hadid'den ayrılan şarkıcı The Weeknd ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.
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ABD'li model Bella Hadid ile The Weeknd yeniden şans verdikleri aşklarına 3 hafta önce nokta koydu.
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Hadid geçen gece Los Angeles'taki bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.
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Hadid'in içeride olduğu saatlerde mekana eski sevgilisi The Weeknd de geldi.
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Hadid, The Weeknd'in geldiğini duyunca apar topar mekanda ayrıldı.
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The Weeknd aynı gece kulübe yalnız gelen ünlü model Emily Ratajkowski'yle eğlendi.
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Görgü tanıkları The Weeknd ile Ratajkowski'nin sabaha kadar dans ettiğini öne sürdü.