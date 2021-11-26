Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim!

Geçtiğimiz günlerde güzellik algısı takıntısı yüzünden, özgüveninin düşük olduğunu açıklayan Emily Ratajkowski, sosyal medyadan paylaştığı karın kaslı fotoğraflarına, "Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim!" yazdı.

Haberler 26.11.2021 - 09:46

Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim! - 1

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen ve bir çocukları olan ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, karın kasları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.


Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim! - 2

Ratajkowski, daha önce düzenlenen bir etkinlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.


Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim! - 3

30 yaşındaki model, karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet tercih edince bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.


Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim! - 4

Ratajkowski'nin "Kas yapma" konusunu abarttığını savunanlar, "Bu kadarı da fazla" şeklinde yorum yaptı. Ratajkowski, eleştirilerin ardından "Bu postu neredeyse paylaşmayacaktım çünkü bunun tartışma yaratacağını biliyordum ama hey! Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim" diye konuştu.


Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim! - 5

Ratajkowski, geçtiğimiz ekim ayında yayımlanan 'My Body' (Vücudum) adlı kitabında, toplumda 'seks sembolü' haline gelmenin ve güzel olmanın aslında her zaman iyi bir şey olmadığını dile getirmişti.

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