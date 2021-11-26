Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim!

Ratajkowski'nin "Kas yapma" konusunu abarttığını savunanlar, "Bu kadarı da fazla" şeklinde yorum yaptı. Ratajkowski, eleştirilerin ardından "Bu postu neredeyse paylaşmayacaktım çünkü bunun tartışma yaratacağını biliyordum ama hey! Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim" diye konuştu.





