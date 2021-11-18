Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum

Haberler 18.11.2021 - 09:59
ABD’li model Emily Ratajkowski (30) küçük yaşlarından itibaren seks objesi olarak görülmekten yorulduğunu açıkladı.
30 yaşındaki model; hamilelik günlerinde yazdığı feminist makalelerden oluşan
My Body (Benim Vücudum) isimli kitabında, güzellik algısına çocukluğundan bu yana takıntılı olduğunu itiraf etti.
1 çocuk annes “Aslında kendime güvenim düşük. Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum” dedi.
Emily Ratajkowski'nin Instagram paylaşımlarından öne çıkanlar...