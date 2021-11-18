Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum

İngiliz-Amerikalı oyuncu ve model Emily Ratajkowski, güzellik algısı takıntısı yüzünden, özgüveninin düşük olduğunu itiraf etti.

Haberler 18.11.2021 - 09:59

Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 1

ABD’li model Emily Ratajkowski (30) küçük yaşlarından itibaren seks objesi olarak görülmekten yorulduğunu açıkladı.

Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 2

30 yaşındaki model; hamilelik günlerinde yazdığı feminist makalelerden oluşan
My Body (Benim Vücudum) isimli kitabında, güzellik algısına çocukluğundan bu yana takıntılı olduğunu itiraf etti.

Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 3

1 çocuk annes “Aslında kendime güvenim düşük. Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum” dedi.

Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 4

Emily Ratajkowski'nin Instagram paylaşımlarından öne çıkanlar...

Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 5
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 6
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 7
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 8
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 9
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 10
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 11
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 12
Emily Ratajkowski: Instagram'da ne kadar beğeni aldığımı takip ediyorum - 13

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