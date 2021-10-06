Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım

ABD'li model Emily Ratajkowski, şarkıcı Robin Thicke'nin Blurred Lines klibinin çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

06.10.2021 - 10:59

Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım - 1
Emily Ratajkowski (30) yeni çıkacak My Body (Benim Bedenim) isimli kitabında, Thicke'nin 2013'teki çekim sırasında, rızası olmadan kendisine dokunduğunu ve saldırdığını öne sürdü.


Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım - 2
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ratajkowski, Thicke'nin sete sarhoş geldiğini, yaptıkları nedeniyle herkesin ortasında küçük düşürüldüğünü iddia etti.


Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım - 3
44 yaşındaki Thicke iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.


Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım - 4
Klibin yönetmeni Diane Martel, çekim sırasında yaşananları hatırladığını söyledi. Martel, Thicke'nin Ratajkowski'yi taciz ettiğini doğruladı.


Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım - 5
Martel, Thicke'nin daha sonra Ratajkowski'den özür dilediğini de belirtti.

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