Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım

Emily Ratajkowski (30) yeni çıkacak My Body (Benim Bedenim) isimli kitabında, Thicke'nin 2013'teki çekim sırasında, rızası olmadan kendisine dokunduğunu ve saldırdığını öne sürdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ratajkowski, Thicke'nin sete sarhoş geldiğini, yaptıkları nedeniyle herkesin ortasında küçük düşürüldüğünü iddia etti.





