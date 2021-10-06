Emily Ratajkowski: Klip çekiminde cinsel saldırıya uğradım

ABD'li model Emily Ratajkowski, şarkıcı Robin Thicke'nin Blurred Lines klibinin çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Emily Ratajkowski (30) yeni çıkacak My Body (Benim Bedenim) isimli kitabında, Thicke'nin 2013'teki çekim sırasında, rızası olmadan kendisine dokunduğunu ve saldırdığını öne sürdü. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ratajkowski, Thicke'nin sete sarhoş geldiğini, yaptıkları nedeniyle herkesin ortasında küçük düşürüldüğünü iddia etti. 44 yaşındaki Thicke iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Klibin yönetmeni Diane Martel, çekim sırasında yaşananları hatırladığını söyledi. Martel, Thicke'nin Ratajkowski'yi taciz ettiğini doğruladı. Martel, Thicke'nin daha sonra Ratajkowski'den özür dilediğini de belirtti.