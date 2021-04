Emily Ratajkowski NFT'sini açık artırmaya çıkarıyor

Ratajkowski'nin yazısına göre kendisi, Prince'in görüntüsünü kullandığını fark ettiği ilk eseri satın almaya çalıştı fakat çalışma mevcut değildi. Ratajkowski, kendisiyle ilgili Prince'in yaptığı "başka bir Instagram tablosunu" satın almayı başardığını söyledi.

The New York Times'a göre NFT'ye eklenen görüntü, "Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor."