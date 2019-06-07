Emily Ratajkowski'den eleştirilere yanıt

Kendi markasını kuran, iç çamaşırı ve mayo-bikini satmaya başlayan İngiliz oyuncu Emily Ratajkowski, kendisini eleştirenlere cevap verdi. Markasının bazı ürünlerini kendisi sergileyen Ratajkowski, "Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında milyonlar kazanıyorum" dedi.
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2017 yılında giyim sektörüne atılıp kendi markasını kuran Emily Ratajkowski, ürünlerinin tanıtımı için kendisi kamera karşısına geçiyor.
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27 yaşındaki model, 80'li yıllara has saçlar, makyajlar, neon ışıklar ve aksesuarların yer aldığı 2019 çekimleri sonrası sert açıklamalarda bulundu.
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"Yaşlı, beyaz erkeklerin beni bir koket gibi gördüğünü biliyorum" diyen Emily, eleştirileri hiç umursamadığını söyledi.
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Ratajkowski "Kendi markamın reklamını yapmam ve vücudumu cesurca sergilememden rahatsız olan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu özellikle de erkekler yapıyor" sözlerini dile getirdi.
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Ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında milyonlar kazanıyorum."
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"Onlar beni böyle hor görürken ben aldığım bu güzel mükafatların tadını çıkarıyorum"