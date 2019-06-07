Emily Ratajkowski'den eleştirilere yanıt

1 2017 yılında giyim sektörüne atılıp kendi markasını kuran Emily Ratajkowski, ürünlerinin tanıtımı için kendisi kamera karşısına geçiyor.







2 27 yaşındaki model, 80'li yıllara has saçlar, makyajlar, neon ışıklar ve aksesuarların yer aldığı 2019 çekimleri sonrası sert açıklamalarda bulundu.







3 "Yaşlı, beyaz erkeklerin beni bir koket gibi gördüğünü biliyorum" diyen Emily, eleştirileri hiç umursamadığını söyledi.







4 Ratajkowski "Kendi markamın reklamını yapmam ve vücudumu cesurca sergilememden rahatsız olan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu özellikle de erkekler yapıyor" sözlerini dile getirdi.







5 Ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında milyonlar kazanıyorum."



