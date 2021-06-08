Emily Ratajkowski'nin fotoğrafına tepki

Geçtiğimiz aylarda anne olan yıldız model Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle paylaştığı fotoğrafa tutuş şekli nedeniyle tepki yağdı.
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08.06.2021 - 08:49
Emily Ratajkowski, bebeğiyle ilk kez tatile çıktı. Aynı zamanda 30'uncu doğum gününü de kutlayan yıldız modelin bebeğiyle yayınladığı fotoğraflar tepki çekti.
Tepkilerin nedeni ise ünlü modelin Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi nedeniyle ünlü modeli takipçileri hedef aldı.
Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" sözlerini dile getirdi.
Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.
Eşi Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri bebeklerini de yanına alan tatilden kareler yayınlamaya devam ediyor. Mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti.
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