Emily Ratajkowski'nin fotoğrafına tepki

Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" sözlerini dile getirdi.





