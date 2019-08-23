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Emily Ratajkowski'nin tek parça konforu

2019 yazında sokak stilleriyle adından söz ettiren biri varsa bu kesinlikle, Emily Ratajkowski. Biker şortlarıyla yaptığı çıkarmalar, Jacquemus'ün esiri olmuş görünümler ve hiç vazgeçmediği tek parça konforuna teslim olmuş stil hamleleri. İşte 27 yaşındaki modelin tek parça konforundan örnekler

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    Emily Ratajkowski bu yaza tek parça elbeseleriyle damga vurdu. 27 yaşındaki model-oyuncu, sabah kahvesi için çıktığı New York City sokaklarında da tek parça konforundan vazgeçmedi.

    Ratajkowski, puantiyeli elbisesini Mary Kate - Asley Olsen ikizlerinin yönettiği The Row kırmızı çanta ile tamamladı. Gözlük seçiminde de markanın Olivier Peoples ile birlikte iş birliği yaptığı koleksiyondan seçen ünlü model her gardırobun olmazsa olmaz parçası beyaz spor ayakkabılarını stiline ekleyerek sokak turuna çıktı. 

    İşte zahmetsiz, abartısız ve konforlu görünümüyle Ratajkowski'nin yaz stili... 

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    Elbise: Inamorata
    Gözlük: Linda Farrow
    Ayakkabı: Nike 
    Çanta: Hayward 
    Kolye: Jennifer Meyer
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    Elbise: With 
    Ayakkabı: Nike 
    Çanta: Prada 
    Saat: Rolex
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    Elbise: The Line by K
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    Ayakkabı: Nike

    Güneş gözlüğü: Carolina Lemke x Kim Kardashian West

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    New York City
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    New York City
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    New York City
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    New York City
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    New York City
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