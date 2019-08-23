Emily Ratajkowski'nin tek parça konforu
2019 yazında sokak stilleriyle adından söz ettiren biri varsa bu kesinlikle, Emily Ratajkowski. Biker şortlarıyla yaptığı çıkarmalar, Jacquemus'ün esiri olmuş görünümler ve hiç vazgeçmediği tek parça konforuna teslim olmuş stil hamleleri. İşte 27 yaşındaki modelin tek parça konforundan örnekler
-
1
Emily Ratajkowski bu yaza tek parça elbeseleriyle damga vurdu. 27 yaşındaki model-oyuncu, sabah kahvesi için çıktığı New York City sokaklarında da tek parça konforundan vazgeçmedi.
Ratajkowski, puantiyeli elbisesini Mary Kate - Asley Olsen ikizlerinin yönettiği The Row kırmızı çanta ile tamamladı. Gözlük seçiminde de markanın Olivier Peoples ile birlikte iş birliği yaptığı koleksiyondan seçen ünlü model her gardırobun olmazsa olmaz parçası beyaz spor ayakkabılarını stiline ekleyerek sokak turuna çıktı.
İşte zahmetsiz, abartısız ve konforlu görünümüyle Ratajkowski'nin yaz stili...
-
2Elbise: Inamorata
Gözlük: Linda Farrow
Ayakkabı: Nike
Çanta: Hayward
Kolye: Jennifer Meyer
-
3Elbise: With
Ayakkabı: Nike
Çanta: Prada
Saat: Rolex
-
4Elbise: The Line by K
-
5
Ayakkabı: Nike
Güneş gözlüğü: Carolina Lemke x Kim Kardashian West
-
6New York City
-
7New York City
-
8New York City
-
9New York City
-
10New York City