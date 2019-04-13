Emina Jahovic de kick boks akımına katıldı (Ünlü kadınlar boksu sevdi)
Kadınlar arasında hızla yayılan kick boks yapma modasına manken Çağla Şıkel, oyuncu Özge Özpirinçci, Selma Ergeç gibi isimlerden sonra Emina Jahovic de katıldı.
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Ünlü kadınlar arasında kick boks yapma merakı hızla yayılıyor.
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Sinem Kobal, Selma Ergeç, Burcu Esmersoy gibi isimlerin ardından Çağla Şıkel, Özge Özpirinçci ve Neslihan Demir de bu modaya uydu.
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Dövüş kulübüne giden kadınlar, hem stres atıyor, hem de spor yapıyor. Özel eğitmenler eşliğinde çalışan ünlü isimler, zorlu hareketlerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor
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Düzenli olarak spor yapan Şıkel, bir dövüş kulübünde çalışarak form tutuyor. Programlarından fırsat buldukça soluğu dövüş kulübünde alan manken, özel eğitmenle çalışıyor.
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Voleybolcu Neslihan Demir de boksa merak sardı. Eğitmen eşliğinde sık sık çalışan Demir'in performansı hocalarının takdirini kazandı. Oyuncu Özge Özpirinçci de Etiler'deki bir dövüş kulübünde özel ders alıyor.
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Setlerden kalan zamanda spora ağırlık veren Özpirinçci, sık sık antrenman yapıyor. Özpirinçci de zorlu hareketlerdeki performansıyla dikkat çekiyor. İşte boks meraklısı isimlerden bazılarının sosyal medya paylaşımları...