Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini, geçen haziranda sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı.
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10 yıllık hayat arkadaşı Mustafa Sandal ile yollarını ayıran Emina Jahovic, Sırbistan’ın önemli gazetelerinden Kurir’e oğulları Yaman (10) ve Yavuz’un (6) daha çok küçük olduğunu ve boşanmayla ilgili konuları onlara açıklayamadığını söyledi.
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Yaman’ın bazı şeylerden haberdar olduğunu dile getiren Jahovic, “Yaman çok hassas bir çocuk. Boşanmamızı ona açıklamakta zorluk çekiyorum. Son dönemde uyku uyumamaya başladı ve bu da beni çok fazla üzüyor” ifadelerini kullandı.
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Kız kardeşinin psikiyatrist olduğuna dikkat çeken Sırp şarkıcı, “Sürekli kardeşimle çocuklarıma boşanma sonrası nasıl davranılması konusunda fikir alışverişinde bulunuyorum” dedi.
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Mustafa Sandal’la boşanmasının hayatını etkilediğini söyleyen Jahovic, “Ama hayatımız kısa sürede düzene girdi. Yeni bir düzen kurduk ve şu anda normal hayatımızı yaşıyoruz” diye konuştu.
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Emina Jahovic'in zayıfladığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda da dikkat çekiyor.