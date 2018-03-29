Emina Jahovic'ten baba evine 2.5 milyon TL

Mustafa Sandal’la boşanma aşamasında olan Emina Jahovic’in, Novi Pazar’da bulunan ailesinin evini, yeniden inşa ettirdiği ortaya çıktı.
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Mustafa Sandal'la 14 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Emina Jahovic, Sırbistan'daki baba evine taşınmaya hazırlanıyor.
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Sırp Prva Gazetesi’nin haberine göre, Emina Jahovic etrafı dört metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili olan üç katlı villada, çocukları Yaman ve Yavuz için büyük bir oyun odası yaptırdı.
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SPA bölümü bulunan evin eşyalarının tamamınınsa Türkiye’den götürüldüğü yazıldı.
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36 yaşındaki Jahovic’in tadilat için 500 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) harcadığı ifade edildi.
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Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarında soy adından Sandal'ı silerek Jahovic yapmıştı.