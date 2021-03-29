Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması

29.03.2021 - 08:52 | Son Güncelleme : 29.03.2021 - 08:53
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, iki çocuk annesi Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca, "Benim diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Mahkeme ne karar verecekse onu yapacağız. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var onları korumamız lazım" dedi.
Şarkıcı, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusuna, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz” yanıtını verdi.
Jahovic, "Çocukların nafakası değil mi, Mustafa Bey neden böyle bir şey yapıyor?" sorusuna, "Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabi ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama biraz dediğim gibi denge oturtmamız gerek" dedi.
"DENGEYİ OTURTMAMIZ GEREK"
Verdiği bir röportajda, "Mustafa Sandal’la çok iyi arkadaşız" sözleri Jahovic’e hatırlatılıp 'Arkadaşlığınız sarsıldı mı?' sorusuna, "Hayır, bir şey gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturtmamız lazım Mustafa’yla. O olduktan sonra bence her şey düzelecek” cevabını verdi.
"HERKESİN ÇANTASI YOK MU?"
Dubai tatilinde paylaştığı fotoğraflardaki çantalarının fiyatlarının konuşulduğu hatırlatılan Jahovic, "Herkesin çantası yok mu? Sadece benim mi çantam var? Yok gerçekten ben kıyafete çok para harcamıyorum, öyle biri değilim. Aldığım zaman çok klasik ve küçük bir şeyler alıyorum. Daha çok işe yatırıyorum. O benim için çok önemli. Kıyafete çok fazla tutkum yok. İşe yatırıyorum, Emina’yı büyütüyorum” dedii.