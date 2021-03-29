Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması

"HERKESİN ÇANTASI YOK MU?"

Dubai tatilinde paylaştığı fotoğraflardaki çantalarının fiyatlarının konuşulduğu hatırlatılan Jahovic, "Herkesin çantası yok mu? Sadece benim mi çantam var? Yok gerçekten ben kıyafete çok para harcamıyorum, öyle biri değilim. Aldığım zaman çok klasik ve küçük bir şeyler alıyorum. Daha çok işe yatırıyorum. O benim için çok önemli. Kıyafete çok fazla tutkum yok. İşe yatırıyorum, Emina’yı büyütüyorum” dedii.