Eminem'den Spotify’a dava
ABD’li ünlü rapçi Eminem şarkılarını yanlış lisansladığı gerekçesiyle Spotify'a dava açtı. Ünlü yıldız 36 milyon dolar (210 milyon TL) tazminat talep ediyor.
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1Rap müziğin efsane isimlerinden Eminem, şarkılarını yanlış lisansladığı gerekçesi ile dünyanın en büyük online müzik dinleme platformu olan Spotify'dan davacı oldu.
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2Eminem'in albümlerini yayınlayan plak şirketi Eight Mile Style, Spotify’ın Eminem'in şarkılarını yanlış lisansladığını öne sürdü ve 36 milyon dolar (210 milyon TL) talep etti.
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3Plak şirket ile Eminem, 243 şarkının yanlış lisanslandığını ve “sahibi bilinmeyen” kategorisinde yer aldığını iddia etti.
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4Eminem ayrıca bu şarkıların dinlenmesinden para kazanamadığını, telif ücreti alamadığını da öne sürdü.
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5Geçtiğimiz yıllarda ise Eminem, Yeni Zelanda'da Ulusal Partiye açtığı telif hakkı davasından 412 bin dolar tazminat almıştı.