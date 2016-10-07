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Emlak milyarderi Olav Thon 95 yaşında evlendi ('Aşkın yaşı yoktur' dedirten ihtiyar aşıklar)

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Milyarder Olav Thon'un 95 yaşında sevgilisi Sissel Berdal ile evlenmesi akıllara “Aşkın yaşı yoktur” dedirten ihtiyar aşıkları getirdi. Birini sevmek için hiçbir zaman geç değil. İşte, “aşkın yaşı yoktur” sözünü doğrulayan ilham verici çiftler...

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    Norveçli emlak milyarderi Olav Thon (95) sevgilisi Sissel Berdal Haga (79) ile önceki gün Oslo'da dünyaevine girdi. Hotel Bristol'de gerçekleşen davete 200 kişi katıldı. 35 yıllık ilişkileri bulanan ikilinin töreni 20 dakika sürdü.
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    İkilinin evliliği akıllara "Aşkın yaşı yoktur” dedirten ihtiyar aşıkları getirdi:
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    GEÇ KALMAK DİYE BİR ŞEY YOK

    GEÇ KALMAK DİYE BİR ŞEY YOK
    Çift, gelinin 100'üncü doğum gününde evlendi. Aşkı bulmak için geç kalmaktan mı bahsetmiştiniz? İşte size her yaşta aşk için ilham veren çift...
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    BİRLİKTE GÜLEBİLMEK...

    BİRLİKTE GÜLEBİLMEK...
    Yaşlı Rus çift 65 yıldır evli.
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    SON NEFESTE BİLE EL ELE

    SON NEFESTE BİLE EL ELE
    77 yıldır evli olan çift, ölüm anında da yan yana. 100 yaşındaki adam, 96 yaşındaki karısının ölümünden saatler önce elini böyle tutuyordu.
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    ANCA BERABER KANCA BERABER

    ANCA BERABER KANCA BERABER
    Eşi yürüyemediği için tekerlekli sandalye kullanan adam, ona böyle eşlik ediyor.
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    HEP ÇOCUK KALANLAR

    HEP ÇOCUK KALANLAR
    İçindeki çocuğu öldürmeyen çift...
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    1952'DEN BERİ BİRLİKTELER

    1952'DEN BERİ BİRLİKTELER
    64 yıllık evli olan çift, bunu tişörtleriyle tüm dünyaya ilan ediyor. Sırtlarında "1952'den beri birlikte" yazıyor.
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    HER YERDE AŞK VAR

    HER YERDE AŞK VAR
    Aşkını, sevgisini göstermek için mekan sınırı tanımayan yaşlı çift.
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    BİRBİRİNİ TAMAMLAMAK

    BİRBİRİNİ TAMAMLAMAK
    Yaşlı çift, tişörtleriyle birbirini tamamlıyor. Kadının sırtında "Ben Jan" yazarken, adamın sırtında "Kaybolursam Jan'a götürün" yazıyor.
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    ÇILGIN ÇİFT

    ÇILGIN ÇİFT
    Birlikte çılgınlık yapıp eğlenmek için yaş sınırına takılmayanlar...
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    BİRLİKTE KEŞİF

    BİRLİKTE KEŞİF
    Birlikte yeni şeyler denemek de aşkın bir parçası...
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    AYNI ŞAKA ANLAYIŞI

    AYNI ŞAKA ANLAYIŞI
    Küçük şakalar güzelleştiriyor hayatı. İşte bunun güzel bir örneği...
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    EĞLENCE ÇIKARABİLME YETENEĞİ

    EĞLENCE ÇIKARABİLME YETENEĞİ
    Kötü bir olaydan bile eğlence çıkarabilme yeteneğinin özeti niteliğinde bir kare. Yaşlı çift kaza yapan otomobilleriyle böyle poz veriyor. Dikkat, yaşlı kadın hala içeride ama hayatından memnun görünüyor!
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    BOYAMA SAATİ

    BOYAMA SAATİ
    İşte içindeki çocuğu yaşatan bir çift daha... Restoranda yemeklerini beklerken boyama kitabıyla oyalanıyorlar.
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    ENGEL TANIMADILAR

    ENGEL TANIMADILAR
    72 yıllık birliktelikten sonra iki aşık böyle evlendi.
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    KUTLAMAK İÇİN HARİKA BİR SEBEP

    KUTLAMAK İÇİN HARİKA BİR SEBEP
    50'nci evlilik yıldönümlerini kutlayan yaşlı çift, kutlama için farklı bir tarz benimsemiş görünüyor.
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