Emlak milyarderi Olav Thon 95 yaşında evlendi ('Aşkın yaşı yoktur' dedirten ihtiyar aşıklar)

1 Norveçli emlak milyarderi Olav Thon (95) sevgilisi Sissel Berdal Haga (79) ile önceki gün Oslo'da dünyaevine girdi. Hotel Bristol'de gerçekleşen davete 200 kişi katıldı. 35 yıllık ilişkileri bulanan ikilinin töreni 20 dakika sürdü.

2 İkilinin evliliği akıllara "Aşkın yaşı yoktur” dedirten ihtiyar aşıkları getirdi:

3 GEÇ KALMAK DİYE BİR ŞEY YOK Çift, gelinin 100'üncü doğum gününde evlendi. Aşkı bulmak için geç kalmaktan mı bahsetmiştiniz? İşte size her yaşta aşk için ilham veren çift...

4 BİRLİKTE GÜLEBİLMEK... Yaşlı Rus çift 65 yıldır evli.

5 SON NEFESTE BİLE EL ELE 77 yıldır evli olan çift, ölüm anında da yan yana. 100 yaşındaki adam, 96 yaşındaki karısının ölümünden saatler önce elini böyle tutuyordu.

6 ANCA BERABER KANCA BERABER Eşi yürüyemediği için tekerlekli sandalye kullanan adam, ona böyle eşlik ediyor.

7 HEP ÇOCUK KALANLAR İçindeki çocuğu öldürmeyen çift...

8 1952'DEN BERİ BİRLİKTELER 64 yıllık evli olan çift, bunu tişörtleriyle tüm dünyaya ilan ediyor. Sırtlarında "1952'den beri birlikte" yazıyor.

9 HER YERDE AŞK VAR Aşkını, sevgisini göstermek için mekan sınırı tanımayan yaşlı çift.

10 BİRBİRİNİ TAMAMLAMAK Yaşlı çift, tişörtleriyle birbirini tamamlıyor. Kadının sırtında "Ben Jan" yazarken, adamın sırtında "Kaybolursam Jan'a götürün" yazıyor.

11 ÇILGIN ÇİFT Birlikte çılgınlık yapıp eğlenmek için yaş sınırına takılmayanlar...

12 BİRLİKTE KEŞİF Birlikte yeni şeyler denemek de aşkın bir parçası...

13 AYNI ŞAKA ANLAYIŞI Küçük şakalar güzelleştiriyor hayatı. İşte bunun güzel bir örneği...

14 EĞLENCE ÇIKARABİLME YETENEĞİ Kötü bir olaydan bile eğlence çıkarabilme yeteneğinin özeti niteliğinde bir kare. Yaşlı çift kaza yapan otomobilleriyle böyle poz veriyor. Dikkat, yaşlı kadın hala içeride ama hayatından memnun görünüyor!

15 BOYAMA SAATİ İşte içindeki çocuğu yaşatan bir çift daha... Restoranda yemeklerini beklerken boyama kitabıyla oyalanıyorlar.

16 ENGEL TANIMADILAR 72 yıllık birliktelikten sonra iki aşık böyle evlendi.