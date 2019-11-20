Emma Coronel Aispuro: El Chapo'nun adı marka olacak 

Uyuşturucu baronu El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman’ın (62) eski güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro, Cartel Crew (Kartel Ekibi) isimli reality şovun ikinci sezonuna katıldı.
Aispuro, ABD’de VH1 televizyonunda yayınlanan programda, eşinin ismini taşıyan bir giyim koleksiyonu çıkarmak istediğini ifade etti.
2015’te Guzman’ın hapisten kaçma planında kilit rol oynadığı iddia edilen 30 yaşındaki Aispuro, El Chapo ile 12 yıldır önce dünyaevine girmişti.
ABD hükümeti, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ölümünden sonra dünyadaki en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak El Chapo’yu kabul etmişti.
'El Chapo'nun çeyrek asırda ABD’ye tonlarca uyuşturucu soktuğu bildirilen El Chapo, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.