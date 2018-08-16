Emma Stone: Evlenmek ve çocuk doğurmak istiyorum
ntv.com.tr
Gelecek hayallerinin oyunculukla ilgili olmadığını söyleyen Oscar’lı aktris Emma Stone, “Evlenmeyi çok istiyorum, çocuğum olmasını çok istiyorum” dedi.
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La La Land (Aşıklar Şehri) filmindeki performansıyla 2017 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Emma Stone, gelecek hedeflerini açıkladı. Sinema kariyerinde başarıyla ilerleyen Stone’un yeni hedefi profesyonel hayatıyla ilgi değil.
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Elle dergisi için oyuncu Jennifer Lawrence’a röportaj veren Stone, “Hayallerimin çoğu daha çok kişisel, daha az profesyonel” dedi.
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Yeni dizisi Maniac’la gelecek aydan itibaren Netflix’te seyircisiyle buluşacak olan 29 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Gelecek 10 yılı ve neler olması gerektiğini daha az düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Stone, “Olacakları kontrol altında tutmaya çalışmak yerine rahat davranmayı seçiyorum” dedi.
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“Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum” diyen ünlü oyuncunun şu an bir ilişkisi yok.
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“Çocuklar hakkında bakış açım değişti, yaşım ilerledi” diyen Stone, “Hiçbir zaman bebek bakımı ve benzeri işler yapmadım. Gençken, ‘Asla evlenmeyeceğim ve çocuk sahibi olmayacağım’ derdim. Ama yaşım ilerleyince ‘Evlenmeyi çok istiyorum, çocuğum olmasını çok istiyorum’ demeye başladım” ifadesini kullandı.
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6 Kasım’da 30 yaşına girecek olan Stone, “Gencim ama o kadar genç değilim” şeklinde konuştu.