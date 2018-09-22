Emma Stone'un değişimi

La La Land (Aşıklar Şehri) filmindeki Mia performansıyla 2017'de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Emma Stone, bugünlerde başrolleri Jonah Hill ile paylaştığı Netflix’in yeni dizisi Maniac ile gündemde. İşte 11 yaşında Valley Youth Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan ve bugün Annie Landsberg karakteriyle konuşulan 29 yaşındaki oyuncunun geçmişten günümüze yaşadığı değişim...
1
Emma Stone / Superbad (2007)
2
Emma Stone / The Rocker (2008)
3
Emma Stone/ The House Bunny (2008)
4
Matthew McConaughey ve Emma Stone / Ghosts of Girlfriends Past (2009)