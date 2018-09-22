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Emma Stone'un değişimi

La La Land (Aşıklar Şehri) filmindeki Mia performansıyla 2017'de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Emma Stone, bugünlerde başrolleri Jonah Hill ile paylaştığı Netflix’in yeni dizisi Maniac ile gündemde. İşte 11 yaşında Valley Youth Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan ve bugün Annie Landsberg karakteriyle konuşulan 29 yaşındaki oyuncunun geçmişten günümüze yaşadığı değişim...

  • 1

    Emma Stone / Superbad (2007)
  • 2

    Emma Stone / The Rocker (2008)
  • 3

    Emma Stone/ The House Bunny (2008)
  • 4

    Matthew McConaughey ve Emma Stone / Ghosts of Girlfriends Past (2009)
  • 5

    Emma Stone / Paper Man (2009)
  • 6

    Emma Stone / Easy A (2010)
  • 7

    Emma Stone / Crazy Stupid Love (2011)
  • 8

    Emma Stone / The Help (2011)
  • 9

    Emma Stone / The Amazing Spider-Man (2012)
  • 10

    Kieran Culkin ve Emma Stone / Movie 43 (2013)
  • 11

    Emma Stone / Birdman (2014)
  • 12

    Emma Stone / The Amazing Spider-Man 2 (2014)
  • 13

    Emma Stone / Magic in the Moonlight (2014)
  • 14

    Emma Stone / Will Butler: Anna (2015)
  • 15

    Emma Stone / Nickelodeon Kids Choice Awards 2015
  • 16

    Woody Allen ve Emma Stone / Irrational Man (2015)
  • 17

    Emma Stone / La La Land (2016)
  • 18

    Emma Stone / Battle of the Sexes (2017)
  • 19

    Emma Stone / The Oscars (2017)
  • 20

    Emma Stone / The Favourite (2018)
  • 21

    Emma Stone ve Jonah Hill in Maniac (2018)
  • 22

    Emma Stone in Maniac (2018)
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