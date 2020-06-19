Emma Watson modaya yön verecek

Aynı zamanda Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik başkanı olarak da atanan başarılı ünlü oyuncu, Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran lüks markalar gurubuna sürdürülebilirlik ve etik hakkındaki bilgi birikimiyle destek olacak.





