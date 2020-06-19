Emma Watson modaya yön verecek

Ünlü yıldız, Emma Watson moda sektörüne giriş yaptı. Watson, Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Kering'in yönetim kurulunda görev alacak.

19.06.2020 - 12:10

Emma Watson modaya yön verecek - 1
Geçtiğimiz yıllarda Time'ın "İlham Veren 100 Kişi" listesine giren Emma Watson, Kering'in yönetim kuruluna katıldı.


Emma Watson modaya yön verecek - 2
Aynı zamanda Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik başkanı olarak da atanan başarılı ünlü oyuncu, Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran lüks markalar gurubuna sürdürülebilirlik ve etik hakkındaki bilgi birikimiyle destek olacak.


Emma Watson modaya yön verecek - 3
Kering Başkan ve CEO'su François-Henri Pinault, genç aktivistin Jean Liu ve Tidjane Thiam ile katıldığı Kering grubunun geleceği için hayati önem taşıdığını dile getirdi.


Emma Watson modaya yön verecek - 4
Ünlü oyuncu bugüne kadar yer aldığı aktivist eylemlerle dikkatleri önemli problemlere çekmeyi başarmıştı.


Emma Watson modaya yön verecek - 5
Ünlü yıldız, 2014'ten bu yana Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Watson, ilk yılında HeForShe hareketiyle cinsiyet eşitliği çalışmalarına büyük katkı sağlamıştı.

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