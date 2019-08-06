Emma Watson'dan taciz mağdurları için girişim

1 Kadınlara verdiği desteklerin yanı sıra, kadın hareketlerinde aktif bir rol oynayan ve aktivist kimliğiyle de tanınan Emma Watson, işyerinde cinsel taciz yaşayanlar için bir yardım hattı başlattı.







2 Son zamanlarda İşçi Sendikaları Kongresi tarafından yürütülen araştırmalar, iki kadından birinin işyerinde cinsel tacize uğradığını tespit etti ve Emma Watson bu nedenle duruma el attı.







3 Watson verdiği bir demeçte "Sonunda, insanlar sorunun ölçeğini fark ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işyerinde taciz anlaşması gibi küresel standartlarla, yeni bir önleme ve hesap verebilirlik ortamı görmeye başlayacağımıza inanıyorum" dedi.







4 Watson da dahil olmak üzere kamu bağışlarıyla finanse edilen yardım hattının amacı, kadınların ihtiyaç duyduğu yasal desteğin boşluğunu doldurmak.





