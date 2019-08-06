Emma Watson'dan taciz mağdurları için girişim

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, işyerinde cinsel taciz yaşayanlar için bir yardım hattı başlattı. Watson, "Sonunda, insanlar sorunun ölçeğini fark ediyor" dedi.
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Kadınlara verdiği desteklerin yanı sıra, kadın hareketlerinde aktif bir rol oynayan ve aktivist kimliğiyle de tanınan Emma Watson, işyerinde cinsel taciz yaşayanlar için bir yardım hattı başlattı.
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Son zamanlarda İşçi Sendikaları Kongresi tarafından yürütülen araştırmalar, iki kadından birinin işyerinde cinsel tacize uğradığını tespit etti ve Emma Watson bu nedenle duruma el attı.
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Watson verdiği bir demeçte "Sonunda, insanlar sorunun ölçeğini fark ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işyerinde taciz anlaşması gibi küresel standartlarla, yeni bir önleme ve hesap verebilirlik ortamı görmeye başlayacağımıza inanıyorum" dedi.
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Watson da dahil olmak üzere kamu bağışlarıyla finanse edilen yardım hattının amacı, kadınların ihtiyaç duyduğu yasal desteğin boşluğunu doldurmak.
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Kadınlara yasaları ve sahip oldukları yasal hakları anlama ve kullanma konusunda tavsiye veren ve bilgileri sağlayan yardım derneği Rights of Women tarafından desteklenen ücretsiz yardım hattı tacize karşı bir hareket olarak başlatılan Time’s Up'ın adalet ve eşitlik fonu tarafından da destekleniyor.