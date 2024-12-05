Emoji kullanımınız duygusal zekanız hakkında ne söylüyor? Kadınlar ve erkekler arasındaki fark!
Yeni bir araştırma, emoji kullanımının bireylerin duygusal zekası ve bağlanma stilleri hakkında önemli bilgiler sunduğunu ortaya koydu. Indiana Üniversitesi tarafından yürütülen bu çalışma, dijital fotoğrafların ve sembollerinin sadece eğlenceli bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kişilerin duygusal farkındalıklarını ve ilişki kurma biçimlerini de yansıttığını gösteriyor.
Indiana Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, duygusal zekası yüksek ve güvenli bağlanan bireyler, daha sık emoji kullanma eğiliminde.