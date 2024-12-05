Emoji kullanımınız duygusal zekanız hakkında ne söylüyor? Kadınlar ve erkekler arasındaki fark!

BAĞLANMA SORUNU YAŞAYAN DAHA AZ KULLANIYOR

Bu durum, mesajların ne ilettiği konusunda belirsizliği azaltarak alıcıya ne anlam ifade ettiğini daha iyi iletebilmek için bir yöntem olarak görülüyor.

Özellikle kendilerini daha mahrem bir düzeyde ifade etmeyi tercih eden kadınlar arasında emoji kullanımı daha yaygınken, kaçınmacı bağlanma sorunları yaşayan kişilerde emoji paylaşımı daha düşük seviyede kalıyor.