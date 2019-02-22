Empire dizisi oyuncusu Jussie Smollett parayla kendini dövdürdü
Empire dizisinin oyuncularından Jussie Smollett, homofobik ve ırkçı saldırıya uğradığı izlenimi vererek para karşılığında kendini dövdürünce polise yalan beyanda bulunduğu için cezalandırıldı. Dizideki maaşını artırmak için bu yolu seçtiği düşünülen Smollett, dizi ekibinden de özür diledi.
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Empire dizisi oyuncusu Jussie Smollett, parayla adam tutup kendini dövdürmesiyle gündemde. 36 yaşındaki ABD’li oyuncuya, sahte ihbar yaparak polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin dolar para cezası verildi. Yargı, Smollett'in pasaportunu teslim etmesini de istedi.
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Chicago polisi, 29 Ocak'ta iki kişiye 3 bin 500'er dolar ödeyerek kendini dövdürdüğünü tespit ettiği oyuncuyu perşembe günü tutukladı.
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Polis tarafından yapılan açıklamada, daha önce eşcinsel olduğunu söyleyen siyahi oyuncunun, "Kariyerini ileri taşımak amacıyla ırkçılıkla ilgili acıları ve ırkçılığa karşı öfkeyi kullandığı" belirtildi.
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Homofobik ve ırkçı motivasyonlarla gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıların Smollett'in kendisi tarafından, oynadığı dizideki maaşını yükseltme amacıyla organize edildiği kaydedildi.
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Önce kendisine homofobik ve ırkçı tehdit mektupları gönderen, bunların işe yaramadığını görünce kendini ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarına dövdürdüğü tespit edilen Smollett için polis, 100'den fazla kişiyi sorguya çekip 55'in üzerinde güvenlik kamerasından alınan görüntüleri inceledi. Soruşturma boyunca 50'den fazla arama emri çıkarıldı.
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Olayın ortaya çıkmasının ardından, rol aldığı Empire dizisi ekibinden özür dileyen Smollett, “Sizi bu konuya dahil ettiğim ve aramalarınıza yanıt vermediğim için özür dilerim. Üzgün olduğumu söylemek istedim ve beni biliyorsunuz, bunu asla hiçbirinize yapmam, siz benim ailemsiniz. Yemin ederim, bunu yapmadım” dedi.
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Dizi ekibiyle konuştuktan sonra sahnelerini çekmek için çok duygusallaştığı belirtilen oyuncunun sahnelerinin daha sonra çekilmesine karar verildiği açıklandı.
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Fox kanalında 2015’ten bu yanan yayınlanan Empire dizisi, hip-hop müziğin ışıltılı ve bazen tehlikeli dünyasının içerisinde yer alan bir aile hanedanı olan Lyon'lar ve şirketleri Empire Entertainment etrafında gelişen olayları anlatıyor.
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Dizi, hip-hop müziğin önde gelen isimlerinden ve Empire Entertainment isimli müzik şirketinin CEO’su olan Lucius Lyon’un hayatını konu ediniyor. Zorlu bir geçmişi ardında bırakan Lyon, ALS hastalığına yakalandığını öğrenir ve sektörden el etek çekmesi gerektiğine karar verir. Durumu ağırlaşmadan üç oğlundan birini tahtına oturması için yetiştirmeli ve servetine göz diken eski eşi Cookie’den kurtulmalıdır.