Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor

Yaptığı ticari yatırımlarla dikkat çeken Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başladı.

22.06.2021 - 09:03

Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 1
Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. 2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti.
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 2
Hürriyet'in haberine göre; Bitcoin’de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı.
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 3
Yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı.
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 4
İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği konuşuluyor.
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 5

Emrahcoin'de detayların yakın zamanda belli olması bekleniyor. Emrah'ın kendi dijital parasıyla nasıl bir proje üreteceği de netleşmedi. 

Öte yandan 2020 yükselişiyle birlikte piyasaya yeni sürülen kripto paralar madencilik teknolojisinden uzaklaşmış durumda. Yani Emrahcoin teknik olarak bir token olabilir. 

Böylece Emrah belirli sayıda djital parayı piyasaya sürebilir. 

Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 6

Kısa süre önce spor takımları kendi dijital paralarını piyasaya sürmeye başlamıştı. Bir süredir ünlüler de bu furyaya katılıyor. Yakın zamanda kendi dijital parasını çıkartan daha fazla Türkiyeli ünlü görebiliriz. 

Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor - 7

Dünyaca ünlü müzisyen Akon da kendi kripto parasını piyasaya sürmüştü. 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen Akoin'in işlem fiyatı 24 cent civarında. Toplam arzı 450 milyon adet olan Akoin'in piyasa değeri ise 108 milyon dolar.

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