Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor

22.06.2021 - 09:03
Emrahcoin'de detayların yakın zamanda belli olması bekleniyor. Emrah'ın kendi dijital parasıyla nasıl bir proje üreteceği de netleşmedi.
Öte yandan 2020 yükselişiyle birlikte piyasaya yeni sürülen kripto paralar madencilik teknolojisinden uzaklaşmış durumda. Yani Emrahcoin teknik olarak bir token olabilir.
Böylece Emrah belirli sayıda djital parayı piyasaya sürebilir.
Kısa süre önce spor takımları kendi dijital paralarını piyasaya sürmeye başlamıştı. Bir süredir ünlüler de bu furyaya katılıyor. Yakın zamanda kendi dijital parasını çıkartan daha fazla Türkiyeli ünlü görebiliriz.
Dünyaca ünlü müzisyen Akon da kendi kripto parasını piyasaya sürmüştü. 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen Akoin'in işlem fiyatı 24 cent civarında. Toplam arzı 450 milyon adet olan Akoin'in piyasa değeri ise 108 milyon dolar.