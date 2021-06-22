Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor

Emrahcoin'de detayların yakın zamanda belli olması bekleniyor. Emrah'ın kendi dijital parasıyla nasıl bir proje üreteceği de netleşmedi.

Öte yandan 2020 yükselişiyle birlikte piyasaya yeni sürülen kripto paralar madencilik teknolojisinden uzaklaşmış durumda. Yani Emrahcoin teknik olarak bir token olabilir.

Böylece Emrah belirli sayıda djital parayı piyasaya sürebilir.