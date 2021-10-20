Emre Aşık şikayetçi olarak dinlendi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu

"Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur" diyen Aşık, "Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Aynı zamanda Erdi Sungur denilen kişi 155'i aramıştır. Erdi de dosyada sanıktır, sonrasında ben şikayetçi oldum. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.