Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz

Mahkemenin kararıyla dün Emre Aşık'tan ayrılan ve çocukların velayeti babaya verilen Yağmur Sarnıç yaptığı açıklamada davanın hakimesini suçlayarak, "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz" dedi.

07.09.2021 - 14:02

Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz - 1
Olaylı mahkeme süreçleri sona eren ve 8 yıllık evlilikleri noktalanan Yağmur Sarnıç karar sonrası konuştu.


Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz - 2
Çocuklarının velayeti babaya verilen Sarnıç, boşanma davası sonrası sosyal medya hesabından hakimi suçladı.


Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz - 3
Aşık'ı ise çocuklarını istismar etmekle suçlayan Sarnıç, "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz" dedi.


Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz - 4
Sarnıç, "Hakime hanım sıra sende, şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle! Hak yemek nasıl oluyormuş; seni o koltuğundan indirdiğimde, yargılanmaya başladığında anlayacaksın!" diye konuştu.


Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz - 5
Öte yandan Yağmur Sarnıç'ın, hamile olduğu ortaya çıktı. Sarnıç'ın bir süredir birlikte olduğu sevgilisinde erkek bebek beklediği öğrenildi.

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