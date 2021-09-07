Emre Aşık'a karşı velayeti kaybeden Yağmur Sarnıç: Daha bitmedi, yeni başlıyoruz
Mahkemenin kararıyla dün Emre Aşık'tan ayrılan ve çocukların velayeti babaya verilen Yağmur Sarnıç yaptığı açıklamada davanın hakimesini suçlayarak, "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz" dedi.
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07.09.2021 - 14:02
Olaylı mahkeme süreçleri sona eren ve 8 yıllık evlilikleri noktalanan Yağmur Sarnıç karar sonrası konuştu.
Çocuklarının velayeti babaya verilen Sarnıç, boşanma davası sonrası sosyal medya hesabından hakimi suçladı.
Aşık'ı ise çocuklarını istismar etmekle suçlayan Sarnıç, "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz" dedi.
Sarnıç, "Hakime hanım sıra sende, şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle! Hak yemek nasıl oluyormuş; seni o koltuğundan indirdiğimde, yargılanmaya başladığında anlayacaksın!" diye konuştu.
Öte yandan Yağmur Sarnıç'ın, hamile olduğu ortaya çıktı. Sarnıç'ın bir süredir birlikte olduğu sevgilisinde erkek bebek beklediği öğrenildi.
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