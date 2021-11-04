Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan eski eşi Yağmur Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi. Avukat Funda Sadıkahmet, "Sanık Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur jandarma tarafından yakalanmamış olsaydı İstanbul'a ulaşıp müvekkilimizi öldürebilirlerdi. Karara çok üzüldük, çok yanlış bir karar. Ceza almaları için öldürülmemiz mi gerekiyordu? Bir insan hayatı bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 04.11.2021 - 16:36

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 1

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 2

Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 3

Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç, duruşmaya katılmadı. Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 4

Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 5

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Avukat Funda Sadıkahmet, "Sanık Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur jandarma tarafından yakalanmamış olsaydı İstanbul'a ulaşıp müvekkilimizi öldürebilirlerdi. Karara çok üzüldük, çok yanlış bir karar. Ceza almaları için öldürülmemiz mi gerekiyordu? Bir insan hayatı bu kadar ucuz değil" açıklamasında bulundu.

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 6

Sanıklardan Sungur’un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım" dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 7

Sanık Baycan Şenürek, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddiaya konu olan suçu işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 8

Mahkeme heyeti, sanıklar Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'in üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 9

Duruşma sonrasında açıklama yapan Emre Aşık, "Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var, bunlara rağmen 'suçun unsurları oluşmadı' diye ceza almadılar. Eylemin planlanması cezasız kalıyor. Kararı istinafa götüreceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz" dedi.


Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız - 10

İDDİANAMEDEN

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yağmur Sarnıç ile müşteki Emre Aşık'ın aralarında ceza davaları nedeniyle husumet bulunduğu belirtilmişti.

Sanıklar Baycan Şenürek, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ı öldürmek amacıyla plan yaptıkları ve sanıkların eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatılan iddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER