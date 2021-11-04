Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat: Mezarını buraya kazacağız

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Avukat Funda Sadıkahmet, "Sanık Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur jandarma tarafından yakalanmamış olsaydı İstanbul'a ulaşıp müvekkilimizi öldürebilirlerdi. Karara çok üzüldük, çok yanlış bir karar. Ceza almaları için öldürülmemiz mi gerekiyordu? Bir insan hayatı bu kadar ucuz değil" açıklamasında bulundu.