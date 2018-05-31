Emre Karayel: Atlarım için sabah 5’te bile idmana giderim

1 '1 Kadın 1 Erkek' dizisiyle yıldızı parlayan Emre Karayel, yaklaşık dört yıl aradan sonra yeniden ekranlara döndü. ATV'de bugün başlayacak olan 'Kocaman Ailem' adlı dizide farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Karayel Sabah'a konuştu. 45 yaşındaki Karayel diziyi ve bilinmeyenlerini anlattı.



Hem tiyatro, hem dizi; ikisine birden nasıl yetişiyorsunuz?



- Aslında bu tempodan baya uzaklaşmıştım üç-dört yıldır. İşleri severek yapınca sorun olmuyor. Neşet Ertaş, "Ne zaman aşk biter, o zaman yorulur insan" diyor ya; bizimki de o misal. Ben Eylül'e kadar dizi yapmak istemiyordum ama yapımcımız Banu Akdeniz beni ikna etti. Şu an bu kadar sıcak bir aile dizisi çok yok kanallarda.

2 Ne anlatıyor dizi?



- 'Kocaman Ailem', benim canlandırdığım 'Şinasi'nin abisi 'Hulusi'nin geçmişte ahını aldığı kadınları bulup onların gönlünü alma niyetiyle başlıyor. Ancak 'Hulusi' üç tane çocuğu olduğunu öğreniyor. Çok da cimri biri. Bir şekilde bütün aile aynı eve gelmeye karar veriyor, olaylar gelişiyor. Komediyle dram bir arada.



'Şinasi' nasıl biri?



- 'Şinasi', abisi 'Hulusi'nin sucuk firmasında çalışıyor. Abisi ona hep kol kanat germiş, 'Şinasi' de abisine ölümüne bağlı saf, temiz bir kardeş.

3 Aileniz iktisadı bırakıp oyunculuğa geçmenizi nasıl karşıladı?



- Tabii bunu aileye kabul ettirmek kolay bir şey değil. Biraz cesur bir adammışım ben. Sınavda bile, "Hocam; alacaksanız burslu alın, yoksa okuyamam" demiştim Cüneyt Gökçer'e. İnandığım şeylerin peşinden koşmaktan hiç korkmadım.

4 Atlarla da aranız iyi...



- Evet. Babamın atları varmış küçükken. Dedem vefat edince onun atlarını satmışlar, çok ağlamış. Ben de "İleride param olursa sana o atları alacağım" demiştim. Ama yarış atı hayal etmemiştim. (Gülüyor)