Emre Karayel'den eşi Gizem Demirci ile ilgili itiraf: Boşanma bizim için bir seçenek değil

Ardından ailesinden ve çocukluk yıllarından bahseden Emre Karayel, “İyi bir ailede, Kadirli’de sokakta büyüdüm. Adana'da çok keyifli bir çocukluk geçirdim ama yaramazlık yapınca dayak da yerdik" dedi.

Bir ağabeyi ve bir kardeşi olduğunu söyleyen ünlü isim, "Annemle babam bir dönem ayrılıyor ve ağabeyim Murat, Ankara’da dedemin evinde dünyaya geliyor. Ağabeyim 5 yaşındayken babam onu kaçırıyor ve annem dayanamadığı için Adana’ya geri dönüyor. Sonra ben ardından da kardeşim Cem dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.