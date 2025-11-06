Emre Karayel'den eşi Gizem Demirci ile ilgili itiraf: Boşanma bizim için bir seçenek değil
06.11.2025 00:08
Kısa bir süre önce ikinci kez baba olan Emre Karayel, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, ailesi ve evliliğiyle ilgili bilinmeyenlerini anlattı.
Bir İstanbul Masalı, Bir Kadın Bir Erkek, Gümüş, Son Yaz, Kardeşlerim, Kirli Sepeti, Bahar gibi projelerde rol alan oyuncu Emre Karayel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini ve evliliğini anlattı.
"BABAM ÇOK İYİ BİR HİKAYE ANLATICISIYDI"
Taylan'ın “Tutku nedir?” sorusunu yanıtlayan ünlü isim “Kişiyi hayata bağlayan şey, yaşama sebebi diyebilirim. O yoksa yaşamak tat vermez” dedi.
Mesleği, sevdiği insanlar ve tuttuğu takım Fenerbahçe konusunda tutkulu olduğunu belirten ünlü isim, atlarla olan bağını şöyle anlattı:
"Babam çok iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Dedem, babam çok küçükken vefat edince babaannem atlarını satmış. O yaşadıklarını anlatırdı ben de duygulanıp ağlayınca hep mutlu sonla bitirirdi. Oradan gönlüme düştü at sevdası. Tabi yarış atı olmasını planlamamıştım ama öyle oldu."
Ardından ailesinden ve çocukluk yıllarından bahseden Emre Karayel, “İyi bir ailede, Kadirli’de sokakta büyüdüm. Adana'da çok keyifli bir çocukluk geçirdim ama yaramazlık yapınca dayak da yerdik" dedi.
Bir ağabeyi ve bir kardeşi olduğunu söyleyen ünlü isim, "Annemle babam bir dönem ayrılıyor ve ağabeyim Murat, Ankara’da dedemin evinde dünyaya geliyor. Ağabeyim 5 yaşındayken babam onu kaçırıyor ve annem dayanamadığı için Adana’ya geri dönüyor. Sonra ben ardından da kardeşim Cem dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.
"HAYAL KURABİLECEĞİMİ TİYATRO İLE TANIŞINCA FARK ETTİM"
Hayal kurabileceğini üniversite yıllarında tiyatroyla tanışınca fark ettiğini söyleyen Emre Karayel, "Tiyatronun meslek olmadığını düşünen bir çevrem olmasına rağmen iktisat bölümünü dördüncü sınıfta bırakıp, mutlu olabileceğim bir işi seçtim ve tiyatro bölümüne geçtim" dedi.
53 yaşındaki ünlü oyuncu, bu seçimin hayatının kırılma noktası olduğunu ifade etti.
EŞİ GİZEM DEMİRCİ İLE NASIL TANIŞTI?
2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine giren Emre Karayel, eşiyle nasıl tanıştığını da anlattı. Ankara Tatbikat Sahnesi'nde oynarken eşiyle tanıştığından bahseden Karayel, "O gece onunla evleneceğimi ve çocuklarımın annesi olacağını söyledim ve süreç öyle başladı. Oyuna seyirci olarak gelmişti. Sonra ortak bir arkadaşımızın kafesinde tanıştık ve görüşmeye başladık" dedi.
"EVLİLİĞİ AYAKTA TUTAN ŞEY EMPATİ"
Evliliği ayakta tutan şeyin empati olduğunu ifade eden ünlü isim, "Eşimle iyi bir ikiliyizdir ve birbirimize iyi destek oluruz. Sıkıntılarımız olduğunda oturup konuşabiliyoruz. Bizim boşanmak diye bir alternatifimiz yok, aile yapısının bozulmaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Büyük oğlu Can ile keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Karayel, oğlunun hem müzik hem spor konusunda çok yetenekli olduğunu açıkladı.
İKİNCİ KEZ BABA OLDU
Öte yandan ünlü oyuncu, 17 Ekim 2025 tarihinde ikinci kez baba oldu. Bir oğlu daha olan Karayel, müjdeli haberi "Geldi ikinci paşam" diye duyurdu.
Emre-Gizem Karayel çifti, oğullarına İlke Cihan adını verdi. Ünlü oyuncu, oğlunun doğumundan bir gün sonra da 53 yaşına bastı.