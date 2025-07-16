Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi

Emre Törün’ün ölüm haberini kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları gelirken Emre Törün’ün hayatı ve kariyeri mercek altına alındı. 53 yaşındaki Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı. 2015-2017 yılları arasında üç sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımında Nevzat Çankırılı karakterini canlandıran Törün, sonrasında Arka Sokaklar, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlarda rol aldı. Törün son olarak Hudutsuz Sevda’da Şeref karakterine hayat veriyordu. Peki Emre Törün neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, oyuncu ve seslendirme sanatçısının biyografisi…