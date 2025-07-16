Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi

Hudutsuz Sevda, Üç Kız Kardeş, Bir Zamanlar Kıbrıs, Arka Sokaklar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün hayatını kaybetti. Kara Melek dizisiyle televizyon dünyasına ilk adımını atan Emre Törün, başarılı performansıyla tanınıyordu. Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Emre Törün’ün uzun süredir kanser tedavisi aldığı biliniyor. Peki Emre Törün kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte, Emre Törün’ün hayatı…

Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi - 1

Emre Törün’ün ölüm haberini kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları gelirken Emre Törün’ün hayatı ve kariyeri mercek altına alındı. 53 yaşındaki Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı. 2015-2017 yılları arasında üç sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımında Nevzat Çankırılı karakterini canlandıran Törün, sonrasında Arka Sokaklar, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlarda rol aldı. Törün son olarak Hudutsuz Sevda’da Şeref karakterine hayat veriyordu. Peki Emre Törün neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, oyuncu ve seslendirme sanatçısının biyografisi…

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Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi - 2

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Emre Törün 11 Mart 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Törün ardından Ankara Devlet Konservuarı’nda okudu. 1996 yılında oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste rol aldı.

Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterine hayat verdi.

Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi - 3

Oyuncu Kara Melek, Koçum Benim, Ona Bakma Bana Bak, Hayat A.Ş, Halk Düşmanı, Büyük Umutlar, Arka Sokaklar, Beşinci Boyut, Bulutların Ötesi, Güneşi Beklerken, Reaksiyon, Mahsusa gibi yapımlarda rol aldı.

Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi - 4

EMRE TÖRÜN’ÜN OYNADIĞI YAPIMLAR

Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref

Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan

Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan

Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios

Arka Sokaklar - (2020) - Civan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı

Reaksiyon - (2014) - Savcı

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