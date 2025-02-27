EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre emziren anne oruç tutabilir mi?
Emziren bir anne, kendi sağlığını ve bebeğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oruç tutabilir.
EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Vücut, emzirme sırasında süt üretimini sürdürmek için enerji ve sıvı harcar. Bu nedenle annenin gücünün yerinde olması ve bebeğin de yeterince süt alabilmesi önem taşır. Annenin durumu elverişli değilse veya bebeğin gelişimi risk altına girecekse dinen orucu erteleme izni bulunur. Diyanet açıklamalarına göre, emzirme meşru bir mazeret olduğu için anne bu süreçte oruç tutmayabilir. Tutamadığı günleri daha sonra kaza etmesi yeterli kabul edilir. Fakat anne kendini yeterince güçlü hissediyorsa ve doktor da onay veriyorsa, bebeğin sağlığına zarar vermeden oruç tutulması mümkündür. Bu tercihte, bebeğin yaşına ve ek gıdaya başlayıp başlamadığına da dikkat etmek gerekir.
EMZİREN ANNE ORUÇ TUTMAZSA GÜNAH OLUR MU?
Emziren anne, bebeğinin veya kendi sağlığından endişe ediyorsa oruç tutmayabilir ve bundan dolayı günaha girmiş sayılmaz. İslam dini, emzirme gibi özel durumlara kolaylık tanır. Bu ruhsat, bebeğin aç kalmaması ve annenin de zorlanmaması için bir kolaylık olarak sunulmuştur. Anne kendini hazır hissetmiyorsa veya doktor tavsiyesine göre oruç tutmanın sakıncalı olduğunu düşünüyorsa orucu daha sonraki uygun zamanda kaza etmesi mümkündür. Dinî kaynaklarda “zorlaştırmayın, kolaylaştırın” ilkesi ön plandadır. Bu yüzden bebek emzirirken tutmadığı oruçlar için anneye herhangi bir günah söz konusu edilmez. Dikkat edilmesi gereken, daha sonra kaza oruçlarının ihmal edilmemesidir.
EMZİREN ANNE TUTAMADIĞI ORUÇLAR İÇİN FİDYE VERMELİ Mİ?
Emziren annenin bebeği sebebiyle tutamadığı oruçlar için fidye vermesi gerekmez. Çünkü fidye, yaşlılık veya kronik hastalık gibi ömür boyu oruç tutma imkânı olmayanlar için geçerli görülür. Emziren anne, sadece oruç ibadetini erteleyerek kaza borcunu sonraki uygun zamanda yerine getirir. Diyanet kaynaklarında, emzirme yüzünden tutulmayan oruçların sonradan kaza edilmesi yeterli kabul edilir. Fidye ise tamamen oruç tutma ihtimali olmayan kişilere yöneliktir. Emzirme durumu geçtikten ve sağlık imkânları elverdiğinde, kaç gün tutulmamışsa o kadar gün oruç kaza edilir. Anne, dilerse gönlünden geldiği ölçüde yardıma muhtaç kişilere sadaka vererek de manevi huzur hissedebilir.
EMZİREN ANNE TUTAMADIĞI ORUÇLARI KAZA ETMELİ Mİ?
Emzirme gibi geçerli bir mazeretle oruç tutulamadığında, dinî hükümlere göre bu oruçları daha sonra kaza etmek gerekir. Oruç ibadeti, sağlığı ve bebeğin büyümesini aksatmayacak koşullarda yapılması gereken bir farzdır. Emziren anne, bebeğinin temel besin kaynağı olarak süt vermeye devam ettiği dönemde oruç tutamıyorsa veya tutmuyorsa günahkâr olmaz. Ancak kaçırdığı oruçların kazası, emzirme dönemi bittikten veya anne-bebek sağlığının elverdiği bir zamandan itibaren yerine getirilir. Bu oruçları art arda tutma zorunluluğu yoktur; annenin hayat şartlarına uygun biçimde peş peşe ya da aralıklarla tutulabilir. Önemli olan, bu borcun unutulmaması ve en kısa zamanda telafi edilmesidir.