EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre emziren anne oruç tutabilir mi?

EMZİREN ANNE ORUÇLUYKEN BEBEĞİNİ EMZİREBİLİR Mİ?

Oruç, yeme-içmeden uzak kalmayı ifade eder. Emzirme ise bu kuralı bozmaz. Emziren anne, oruçlu olduğu günlerde de bebeğini emzirmeye devam edebilir. Emzirme sırasında anneden süt geldiği için oruç bozulmaz. Bu durumda bebeğin beslenmesi de kesintiye uğramaz. Annenin iftardan sahura kadar iyi beslenmesi ve yeterince sıvı alması halinde süt üretimi devam eder. Dini kaynaklarda, oruçlu annenin bebeğini emzirmesiyle orucunun geçersiz olmayacağı vurgulanır. Eğer uzun saatler aç ve susuz kalmak süt miktarını olumsuz etkiliyorsa, dinen orucu ertelemek mümkündür. Ancak genelde bir günlük oruçta, emzirme işlemine mani yoktur.





EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA SÜTÜ AZALIR MI?

EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA SÜT KALİTESİ DÜŞER Mİ?

EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Oruç tutmanın süte etkisi kişiden kişiye değişir. Bazı anneler, bir günlük açlık ve susuzluğun sütünde belirgin bir azalma oluşturmadığını gözlemler. Vücut, süt yapımını sürdürebilmek için önceden depoladığı enerjiyi de kullanabilir. Ancak bazı anneler, oruçlu günlerde yorgunluk ve susuzluk yüzünden sütlerinde düşüş yaşayabilir. Özellikle uzun ve sıcak günlerde, iftara kadar sıvı alamamak sütün azalmasına neden olabilir. Bu nedenle annenin kendi vücudunu dinlemesi, bebeğin yeterince doyduğundan emin olması gerekir. Eğer sütte ciddi bir azalma fark edilirse dinen orucu bırakma veya erteleme imkânı mevcuttur. Böylece bebeğin sağlığı ve annenin huzuru korunmuş olur.Kısa süreli oruç, anne sütünün temel bileşenlerinde ciddi bir değişim yapmaz. Bazı araştırmalarda, oruçlu annelerin sütünde bazı minerallerin seviyesinde kısmi azalmalara rastlanmıştır. Ancak bu durum, bebek için büyük bir risk teşkil etmez. Ayrıca beden, oruç sonrasında alınan besinlerle bu açığı kapatma eğilimindedir. Önemli olan, iftar ve sahur arasında dengeli beslenmek ve mümkün olduğunca vitamin-mineral yönünden zengin gıdalar almaktır. Bazı uzmanlar, sahurda ve iftarda süt yapımına destek olacak besinler önerir. Böylece süt kalitesindeki ufak dalgalanmalar da telafi edilir. Bebek, anne sütünün besleyiciliğinden genel olarak mahrum kalmaz.Genellikle doğru tedbirler alındığında, oruç tutmak bebeğe doğrudan zarar vermez. Emziren anne, iftar ve sahur arasında yeterli miktarda sıvı ve besin alırsa süt üretimi genellikle devam eder. Bebek de aç kalmaz. Bazı araştırmalar, oruç tutan annelerin bebeklerinde kilo ve gelişim anlamında büyük bir fark olmadığını göstermiştir. Ancak annede yetersiz beslenme veya aşırı susuzluk söz konusuysa süt üretimi olumsuz etkilenebilir. Bebeğin huzursuzlanması, doyduğunu göstermemesi veya daha az ıslak bezle karşılaşılması bebeğin yeterince süt alamadığını gösterebilir. Bu durumda oruç ertelenebilir. Esas olan, bebeğin gelişiminin ve sağlığının korunmasıdır.